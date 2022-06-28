飲料店長公審「砸杯暖心爸」：嚇到女店員了　風向變！遭一星洗版

記者葉國吏／綜合報導

南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，當天早上有名男客人因拿到得飲料被店員做錯暴怒，痛罵店員外還把飲料怒丟在地上。店長把監視器影片PO上網說「實在是令人無語」，沒想到當地人風向卻看法不一，事後該篇文章已經在社團搜尋不到。

▲▼南投一名男子因為店員做錯飲料，竟把飲料往馬路上摔。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名飲料店長PO出監視器表示，26日有名男客人帶著小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，沒想到男子拿到飲料一看傻眼，說應該是「波霸鮮奶茶」，店家卻做成「波霸鮮奶」。

男客人原本並無責怪店員，反而說「沒關係這杯給我，我再點一杯」，讓店長也說很感謝他不讓員工吸收成本，但男子把鈔票丟在桌上後突然暴怒，把飲料往大馬路上摔，轉頭罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」。

男子此舉讓店員嚇壞，店長痛批「有人會說您花錢買的可以隨意處理，但這種處理方式是製造環境髒亂，而且您嚇到我的員工了，您嚇到她，她還必須要幫您善後！」事情經媒體曝光後引發當地人熱烈討論。

▲▼南投飲料店發文公審丟飲料的客人，網友看法不一。（圖／翻攝臉書／南投人聊天室）

南投人聊天室社團對此事有人留言「這樣真的不好，做錯可以請店員換，不用浪費食物！」、「這誰的家長，小孩都不會教嗎？」。不過也有不少當地人透露「到底是做錯還是點錯 這樣才能知道風往哪吹」、「這家店的員工態度其實沒很好，去一次就不想再去了！」

▲▼當地人透露該店店員素質問題，Google評論遭到一星洗版。（圖／翻攝Google）

另外也有人透露這家飲料店的資訊，目前已經遭Google一星評論洗版，網友紛紛湧入留言「千錯萬錯都是別人的錯」、「員工訓練需要加強」、「和氣生財 把消費者拿上網公審真的很不智 畢竟是你的員工錯在先。」