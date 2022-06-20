快訊／華盛頓特區爆槍擊「傳至少3人中彈」　路人驚恐逃竄

▲華盛頓特區發生槍擊，現場可見多輛救護車。（圖／翻攝自Twitter）



記者吳美依／綜合外電報導

根據外媒最新消息，美國華盛頓特區（Washington, D.C.）剛才爆發槍擊案，案發地點位於第14街及U街交叉路口，現場多人中彈，包括2位平民及1位男性員警，相關單位仍在評估傷勢嚴重程度。推特流傳影片可見，民眾在大街上驚恐逃竄。

當地時間19日晚間8時左右，許多民眾共襄盛舉，參加紀念非裔美國人解放的「六月節」（Juneteenth）慶典，卻在活動地點不遠處爆發槍擊案，格外引發關注。

▲華府民眾驚恐逃竄。

華府警局（DCPoliceDept）剛才也在推特證實，一名員警在處理本次槍擊時中彈。華府警察工會表示，這位員警已經送醫，且目前情況穩定。

▲急救人員蹲在倒地的民眾身旁。（圖／翻攝自Twitter）