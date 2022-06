快訊／華盛頓特區爆槍擊「傳至少3人中彈」　路人驚恐逃竄

▲華盛頓特區發生槍擊,現場可見多輛救護車。(圖/翻攝自Twitter)



記者吳美依/綜合外電報導

根據外媒最新消息,美國華盛頓特區(Washington, D.C.)剛才爆發槍擊案,案發地點位於第14街及U街交叉路口,現場多人中彈,包括2位平民及1位男性員警,相關單位仍在評估傷勢嚴重程度。推特流傳影片可見,民眾在大街上驚恐逃竄。

當地時間19日晚間8時左右,許多民眾共襄盛舉,參加紀念非裔美國人解放的「六月節」(Juneteenth)慶典,卻在活動地點不遠處爆發槍擊案,格外引發關注。

▲華府民眾驚恐逃竄。

華府警局(DCPoliceDept)剛才也在推特證實,一名員警在處理本次槍擊時中彈。華府警察工會表示,這位員警已經送醫,且目前情況穩定。

▲急救人員蹲在倒地的民眾身旁。(圖/翻攝自Twitter)

Gunshots in DC on 14th and U pic.twitter.com/THq82qeGcl