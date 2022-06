▲阿富汗首都喀布爾18日建築物冒出濃煙。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗首都喀布爾(Kabul)一座錫克教寺廟18日發生爆炸事件,造成至少2人死亡、7人受傷。已知當時寺廟內約有30人,且襲擊者是開著一輛裝滿炸藥的汽車駛入寺廟所在地區,在抵達目的地前爆炸。目前尚未有組織出面宣稱犯案。

綜合BBC、路透報導,塔利班當局目前已控制現場,並證實有2人受傷。錫克教寺廟人員透露,「廟裡當時有約30人,我們不知道這些人當中,有多少人活著、有多少人死了,塔利班不讓我們進去,我們不知道該怎麼辦」。

依據當地媒體Tolo播放的畫面,案發後現場飄出濃煙。印度外交部稍早發聲明指出,目前正密切關注這起案件。這是塔利班武裝份子自去年控制阿富汗以來,發生的最新一起襲擊事件。

