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臉書將更加「抖音化」　外流備忘錄曝未來三大方向

▲臉書。（圖／CFP）

▲臉書將更加抖音化。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，最近Facebook 內部備忘錄外洩，其中的內容包含臉書未來的營運規劃，將對資訊觸及有所改變，不僅推動短影片 Reels 發展，也在資訊顯示上更加接近TikTok。

外媒The Verge 報導指出，Facebook 內部備忘錄中記錄Facebook 應用負責人Tom Alison解釋臉書對訊息流進行改造的計劃，以及對Facebook App的其他全面改變，這些變化很明顯地看出，Facebook 與TikTok 競爭的戰略不再僅僅是推動短影片應用Reels 發展。

首先，Facebook 預計將在訊息流中「平衡有關聯的內容和無關聯的內容」，代表Facebook 將開始在用戶的訊息流中推薦更多「無關聯的內容」。也就是說，用戶仍然可以看到來自聯絡人（朋友和家人）的發文，但也會看到更多並無聯繫內容。

其次，雖然Messenger 和Facebook 目前是各自獨立的App，但建議將這兩個App重新結合起來。第三點則是 Facebook 仍在優先考慮推動Reels 發展，計劃將Reels 整合到臉書的各種功能中去。Reels 隸屬社交App Instagram 旗下，是 Facebook 為了在短影片領域中與TikTok 展開競爭而推出的產品。

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