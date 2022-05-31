林暐哲宣布放棄「蘇打綠」　律師4點讚他做得漂亮

▲魚丁糸向林暐哲所屬公司提告要求返還「蘇打綠」商標，官司纏訟多時。（圖／記者張一中攝）



記者崔子柔／綜合報導

「蘇打綠」吳青峰等6位團員因與前經紀人林暐哲鬧翻，只能改名「魚丁糸」重新出發，魚丁糸向林所屬公司提告要求返還「蘇打綠」商標，官司纏訟多時，但本月中二審仍敗訴。林暐哲昨（30）日突然宣布：「我決定放棄商標的所有權，並祝福這個名字有更好的未來」讓外界相當震驚，律師林智群則認為，林暐哲做出漂亮的決定。

林智群昨在臉書發文表示，「明明林暐哲商標權官司是贏的，為什麼要放棄？為什麼不是移轉？林暐哲這個決定很漂亮」，並列出四點做為解釋，第一，林暐哲已經贏了官司，表示他「才是有道理的一方、才是商標權所有人」，現在放棄就有贏家不再跟對方糾纏的意思。

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林智群也說，第二，「蘇打綠」這個商標一旦和原本歌手分離，就是沒有用處（商業價值）的東西，只有「魚丁糸」是潛在買家，但林暐哲不會想讓魚丁糸太好過，所以不願意把商標權賣給對方，魚丁糸也不可能花錢買「他們認為是自己的東西」。

林智群提到，第三，林暐哲公開宣布放棄，一堆商標蟑螂勢必會想搶註冊，魚丁糸就得和這些人拚註冊速度，如果比不過，又得經過異議、評定，甚至官司程序，花上一兩年的時間，不過因為此案相當出名，智慧財產局應該不會讓商標蟑螂搶註。

林智群最後說，如果魚丁糸夠聰明，應該放低身段趕緊和林暐哲談移轉，別再想著要三審，「把商標權拿回來比較重要」，「歌手跟經紀人分手，還對簿公堂，對雙方而言，都是痛苦、難堪的事情，能夠好聚好散，當然最好，不過世界上本來就是不圓滿的事情比較多。」