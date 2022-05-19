市長在法院前「遭連轟7槍」噴血倒地　帽T槍手掃射畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

巴拉圭「佩德羅胡安卡瓦列羅」（Pedro Juan Caballero）市長荷西（José Carlos Acevedo）17日現身法院前，卻遭人連開7槍、當場倒地，目前仍在與死神拔河，而3名槍手身穿帽T、跳車掃射的畫面，也被監視器捕捉下來。該市20多年來暴力猖獗，他的姪女半年前才在夜店外遭槍殺。

《每日郵報》報導，53歲的荷西站在法院前，與其他市府高層交談，周遭沒有隨扈人員，未料突然遇襲，脖子及雙臂中彈，並且引發心臟病，被緊急送往維達維達醫院（Vida Vida Hospital）。他原本還計畫與省長見面，共同出席某公共工程的落成典禮。

▲53歲市長荷西（José Carlos Acevedo）遭人開槍，被緊急送醫。（圖／翻攝推特@anibalgomezcab、@CarlosGomezPy）

調查人員不久後發現，兇嫌犯案時駕駛的白色汽車被遺棄在路邊，但是已被燒毀，而汽車資料被登錄在巴西。截至18日，他們尚未逮捕任何人。

荷西的哥哥、阿曼拜省（Amambay）省長羅納德（Ronald Acevedo）表示，在攻擊之前，弟弟沒有收到任何死亡威脅。他也抨擊總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）未能控制暴力事件。

6個月前，羅納德的21歲女兒海莉（Haylee Acevedo）與男友及2位女性友人正要離開夜店時，竟遭當街槍殺，她全身一共6處中彈，當場身亡。據傳，海莉的男友歐斯馬（Osmar Vicente）是巴西黑幫「首都第一司令部」成員，疑似因捲入非法藥品交易糾紛，釀成悲劇。

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