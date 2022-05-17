高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情指揮中心宣布，確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者，可「0+7」，也可「3+4」，卻傳出保險業者認為打3劑疫苗仍自選「3+4」不理賠。金管會今表示，密切接觸者採「3+4」會收到隔離單，就要理賠。但已為該議題連日開砲的立委高嘉瑜不買單，她批評，金管會沒有解答保險公司是否可以重複投保為由拒保，「金管會到底是站在保戶這邊還是業者這邊？」

保險局副局長林志憲表示，防疫險的契約條款，是依照傳染病防治法第48條「跟確診者有密切接觸者」，指揮中心針對密切接觸者原則上仍是採「3+4」，只是針對打3劑者可選「0+7」。如果被保險人是密切接觸者，選用「3+4」，就會收到隔離單，有隔離單就會理賠，「沒有要不要看小黃卡的問題」。

林志憲指出，保險理賠一切要回到契約條款，「同住親友跟確診者有接觸是事實」，指揮中心針對同住親友採「3+4」是原則，選擇「3+4」就會收到隔離單，符合保單條款，保險公司當然要理賠。

對於金管會回應，高嘉瑜指出，金管會還是沒有回答，這幾天爭議最大的防疫險保單，保險公司可不可以以「重複投保」為由單方面拒絕核保、強制退保、發簡訊退款退保？甚至保戶在富邦同時有其他保單，也被無差別拒保，「這種違反公平待客、誠信原則拒絕核保的作法，金管會到底支不支持？是站在保戶這邊還是業者這邊？」

對於金管會對富邦的重大裁罰，高嘉瑜表示，那都是在自己製表揭發之後才出現的，其中被開罰的富邦人壽董事長違反公司治理事實不僅發生在106年到108年，富邦產險更長達13年超收保費，甚至2020年還爆發北富銀總經理不當授信案，富邦系統之亂。

高嘉瑜批評，自己當時一再質詢金管會不敢裁罰富邦背後最大的貓膩就是護航富邦併日盛金的金金併，因為依照金融控股公司投資管理辦法第二條，金控公司一年內被罰100萬就不能申請新的投資，「也就是說如果金管會在2021年3月前對富邦金開罰，富邦金就不能申請收購日盛金！」

高嘉瑜表示，這些陳年舊案發生了1年到10年，金管會為護航富邦金併購日盛金，積案到金金併完成後才開罰，「難道不是放水圖利護航富邦日盛金金併嗎，武器在金管會手上，金管會什麼時候開槍影響富邦日盛金金併的成敗，這時間點絕不是巧合！」