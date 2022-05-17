嘉縣+554！確診同住家人以篩代隔0+7　免費提供3支快篩劑

▲▼ 防疫新制度上路，確診同住家人以篩帶隔0+7，嘉義縣提供3支快篩試劑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今公布556人確診，他縣市2人已轉出，實際人數554人，其中有症狀494人、無症狀60人。目前居家隔離尚有1277人，輕症居家照護2661人。全縣6至11歲幼童疫苗接種5872人，無不良反應。

嘉義縣配合中央確診者同住家人以篩代隔0+7新制，發放快篩試劑3支，於必要出門時提供2日內快篩陰性證明使用，縣長翁章梁呼籲，打疫苗可降低染疫及重症風險，早打早保護。

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翁章梁說明，今日增加554人確診，年齡介於1個月至90歲，10歲以下63人，70歲以上37人；累計全縣10歲以下染疫幼童502人，70歲以上也有262人。目前6至11歲學童計5872人接種疫苗，接種率33.77%。

國內防疫已逐步朝向與病毒共存方式鬆綁，即日起以篩代隔0+7防疫新制，確診同住家人只要打滿3劑快篩陰即可免隔離；許多民眾詢問0+7之後，快篩試劑發放數量，嘉義縣比照中央3+4原則，提供3劑快篩試劑，於民眾有必要外出時，配合規定提出2日內快篩陰性證明時使用，衛生局提醒，民眾0+7雖然免居隔，但7天自主防疫期間禁止至人潮擁擠處及聚餐。

衛生局長趙紋華表示，0+7以篩代隔防疫新制，針對確診同住家人完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，但「國、高中生」因未打滿3劑疫苗，維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，且不能到校上課。

未完成3劑疫苗接種者：採「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間禁止外出，隔離期滿後4天自主防疫，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息。

0+7以篩代隔防疫新制，適用完整接種3劑疫苗確診者同住家人，嘉義縣各合約醫療院所持續加開接種診次，3+1行動醫療亦同步開放接種服務，鼓勵民眾踴躍接種，另第4劑接種16日開始服務，第3劑與第4劑間隔5個月即可接種，對象為一、65歲以上長者 二、長照機構住民 三、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等，趙紋華再次呼籲，打疫苗防重症。