停路邊遭硬上！愛車被狂震沾滿「歡愛液體痕跡」　車主看傻眼

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓一名律師YouTuber韓文哲（音譯）最近在頻道分享一起特殊的交通糾紛事件，車主提供的行車記錄器畫面可見，一對男女暗夜當街進行「激烈晃動的愛情動作」，兩人靠在車上不斷磨蹭、搓揉，隔天車主取車時發現整台車到處都留下風乾後「白色液體痕跡」，車體還有部分損傷。

▲南韓街頭出現一對情侶靠在別人的車上進行「激烈愛情動作」，還在車輛留下液體痕跡。（圖／翻攝自YouTube／한문철 TV）

綜合韓媒報導，專門處理、分析交通事故糾紛的南韓律師韓文哲在YouTube上分享了一則特殊案例，受害車主3月26日將車輛停放於京畿道楊州市一處合法停車格，隔天上午取車時看見車子到處都是風乾後白色的液體痕跡。車尾裝設的行車記錄器拍到，前一晚9時許有一對酒醉的男女靠著車輛接吻、互相磨蹭、搓揉身體等，進行「激烈愛情行為」。

▲行車記錄器畫面看見男女「表現愛情的行為」相當熱烈。（圖／翻攝自YouTube／한문철 TV）

畫面中可以看見，這對男女在後廂蓋不停上下晃動，情到濃時還雙雙倒在地上的泥水中打滾，熱烈回應對方，接著又繼續靠著車輛熱吻，整個過程超過10分鐘。據悉，車主的母親晚上回家時曾目擊這對情侶，她當時還以為是兩個喝醉的人在纏鬥，車主收到母親聯繫後立刻留住兩人並報警。車主表示，這兩人看起來年約40、50歲，用蒙古語交談，感覺像是喝醉了。

警方調查後表示，這對情侶是非法滯留者，已經將兩人移交給出入境管理局單位。車主表示，他們大概會被強制驅逐出境，不過他洗完車後發現，車輛到處都留下瑕疵損傷，一得知對方是非法滯留者就知道會求償無門，警察也認為很難獲得賠償。南韓網友表示，「接一次吻直接被驅逐出境了」、「什麼怪事都有」、「為何偏偏要在別人的車這樣」、「愛得真濃烈啊」。

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