闖廢棄精神病院　驚見「恐怖白臉」貼窗狂瞪！眼眶只剩空洞

▲「愛爾蘭超自然調查」在廢棄精神病院拍到詭異照片。（圖／翻攝愛爾蘭超自然調查臉書帳號）



記者吳美依／綜合報導

民間組織「愛爾蘭超自然調查」（PSII）走訪小鎮恩尼斯（Ennis）的聖母精神病院，竟在光天化日之下，拍到一張令人毛骨悚然的照片。只見一張蒼白臉孔緊貼玻璃窗，雙眼及嘴巴卻呈現空洞狀。他們認為，那是一個從未離開的鬼魂，如今正悄悄透過窗戶，窺視外面的世界。

「愛爾蘭超自然調查」表示，「這是一棟非常黑暗且詭異的建築，讓人感到很不舒服。老實說，人們被送進這座荒涼的建築，就是為了眼不見為淨、為了被遺忘。」

網友們回應，「我曾來過好幾次，每次總有某種東西存在的奇怪感覺。」、「很多無辜的可憐人被關進這座可怕機構。」還有一名經驗豐富的的探險者表示，「非常值得一看，但在裡面要很小心，因為有些地方不太安全。」

▲「愛爾蘭超自然調查」認為，那是一個從未離開過的鬼魂。（圖／翻攝愛爾蘭超自然調查）



據悉，聖母精神病院營運於1868至2002年，曾經收容數千名患者，但至今已經廢棄20多年。以前鎮上經濟活動較少，院方成為當地經濟支柱，不僅創造許多工作機會，也採購大量商品及農產品。



不過，院內設施及環境卻不太理想，1950年代以前都沒有顯著改善，直到1989年，仍被查核員評為過度擁擠且缺乏清潔，「70人擠在一間病房，每張床之間只有幾英寸距離，人滿為患、非常可怕」，甚至被護士形容簡直就像地獄景象。

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