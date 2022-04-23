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大陸 大陸焦點 特派現場

1億人次觀看「毽子操」爆紅！　第一批劉畊宏女孩／男孩跳進醫院

記者任以芳／綜合報導

台灣男星劉畊宏近年轉戰大陸發展，疫情期間在網路平台教學健身「毽子操」突然爆紅，超過1億人次觀看。短短一星期，直播平台粉絲量暴漲3600萬。許多人跟隨直播一起鍛鍊，出現大批「劉畊宏男孩和女孩」。結果，部分粉絲出現拉傷筋骨情況，甚至還有男粉絲跳到腰痛，直接去醫院問診。

▲▼ 刘畊宏女孩、男孩受傷 。（圖／翻攝 長江晚報）

▲ 刘畊宏在大陸直播健身操爆紅 。（圖／翻攝 長江晚報）

綜合陸媒報導稱，劉畊宏22日抖音粉絲數量突破3600萬，成為近期抖音最火爆的直播間之一。近30天，劉畊宏直播累計觀看人次超1億，單場直播最高達4476萬觀看，刷新抖音直播2022年最新紀錄。不少網友稱劉畊宏是另一個李佳琦，戲稱二人為「謀財害命」組合。

網路上出現大批「劉畊宏女孩」在社交媒體上分享自己的跳操視頻，期待老師「批作業」。甚至還有「劉畊宏男孩」加入健身行列。雖然隔著螢幕練習，即使劉畊宏把動作講得很仔細，但沒有專人現場指導，部分粉絲出現運動拉傷的情況。

▲▼ 刘畊宏女孩、男孩受傷 。（圖／翻攝 長江晚報）

▲第一波「劉畊宏女孩、男孩」跳到受傷 。（圖／翻攝 長江晚報）

陸媒《長江日報》報導指出，25歲小唐疫情期間覺得平時疏於運動，才導致腰痛毛病，於是加入「劉畊宏男孩」行列。一開始運動強度可以接受，連續跳了一個多星期，小唐開始感覺腰腿疼痛麻木和會陰區疼痛。

報導引述小唐受訪時說，「我以為休息ㄧ下就好，沒想到第二天疼痛越來越重。」後來去就診，醫生發現原本存在腰椎L4-5椎間盤突出，這段時間持續跳操，牽拉到腰部，可能再次誘發了疾病。

同樣受傷的「劉畊宏女孩」還有32歲的江女士，產後身材恢復不理想，很少運動的她想通過運動減肥，結果跳操機過程中突然腿部抽筋。

▲▼ 刘畊宏女孩、男孩受傷 。（圖／翻攝 長江晚報）

▲粉絲跟著跳操，隔天腿痠到無法下樓。（圖／翻攝 YT 抓馬）

網路上其他粉絲分享跳操的後遺症，杭州一名女孩跟著跳操瘦了四斤，但腳卻摔傷了。還有許多人跳到腿酸，無法下樓梯等症狀，只有少部分人出現嚴重的運動傷害。

報導指出，武漢市第四醫院近期接連收到多名跳操受傷的患者，疼痛科陳思宇醫生介紹，這套火爆的健身操看上去簡單，容易上手，但是實際上對體能、運動能力都有要求。

「這套操有不少扭胯動作，髖部運動幅度大，而且運動節奏快，」陳思宇醫生解釋，對於本身腰椎穩定性不足的人群來說，跳這套操就可能出現腰部疼痛。

醫生提醒，脊柱不穩或存在腰椎傷病的人群，並不適合練習這套健身操。另外，平時缺乏運動習慣，運動能力較差的人群可以適當放慢節奏注意循序漸進，避免動作變形或過度疲勞導致損傷，比如摔倒、扭傷之類的意外。

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