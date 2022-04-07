「絕美流星雨」竟是中國火箭殘骸　40kg碎片重砸！印度村民嚇壞

▲ 印度西部有民眾拍下中國火箭碎片落下畫面。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西部許多民眾2日晚間目睹一道道光束劃過夜空的美麗景象，以為遇上流星雨，爭相分享影片，後來才發現根本不是流星，而是中國火箭產生的太空垃圾，當天甚至有重達40公斤的金屬殘骸掉落農村，所幸未造成傷亡。

#WATCH | Maharashtra: In what appears to be a meteor shower was witnessed over the skies of Nagpur & several other parts of the state. pic.twitter.com/kPUfL9P18R — ANI (@ANI) April 2, 2022

綜合《太陽報》、印度Opindia報導，印度馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦及中央邦都有人目睹這起事件。《亞洲國際新聞》公開的40秒畫面中可見，黑夜中一束紅白色強光劃過，推測是發生流星雨，美得令許多民眾讚嘆不已。

Photos show suspected Chinese rocket debris that landed in Indian village https://t.co/rJGhCrXRzq — snake20 (@snake2074668845) April 6, 2022

但部分專家認為，這其實不是流星雨，而是重返大氣層的火箭碎片。且根據《印度時報》，當天有一塊重達40公斤的金屬圓環重重砸在馬哈拉施特拉邦一處農村，位置距離民宅極近，令當地人嚇了一跳，還有一塊10公斤重的金屬球掉進另一座村莊乾涸的池塘裡。

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）就在推特發文指出，他認為這是中國火箭殘骸重返大氣層造成，中國長征3B火箭於2021年2月發射，殘骸預計掉落的時間和軌道都與這起事件互相吻合。也有網友在網路論壇Reddit分享影片表示，他目睹太空垃圾掉落的畫面。

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