「絕美流星雨」竟是中國火箭殘骸　40kg碎片重砸！印度村民嚇壞

▲ 印度西部有民眾拍下中國火箭碎片落下畫面。(圖/翻攝自Reddit)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度西部許多民眾2日晚間目睹一道道光束劃過夜空的美麗景象,以為遇上流星雨,爭相分享影片,後來才發現根本不是流星,而是中國火箭產生的太空垃圾,當天甚至有重達40公斤的金屬殘骸掉落農村,所幸未造成傷亡。

#WATCH | Maharashtra: In what appears to be a meteor shower was witnessed over the skies of Nagpur & several other parts of the state. pic.twitter.com/kPUfL9P18R