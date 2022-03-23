32歲OL愛蹺二郎腿！竟變「長短腿」相差1.5公分　醫：骨盆上提了

▲檢查結果。（圖／山海視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人坐下後習慣翹二郎腿，不過大陸河北一名32歲的女白領就因此遭殃，出現「長短腳」的情況，而且兩腿相差1.5公分。早前也有一名男大生因長期蹺二郎腿，右腿突然「凍住」，徹底恢復要1至3個月的時間。

▲▼ 小嘉在接受治療。（圖／山海視頻）

河北衡水的小嘉（化名）是一名上班族，她因長期蹺二郎腿，導致一側骨盆上提，從而出現假性腿短的情況，兩腿長短不一，相差了1.5公分。

醫生表示，長期蹺二郎腿會引起骨盆的改變，譬如前傾、後傾、高低不一等，長期下來會對人的形態、走路姿勢造成影響，還會導致腰部不適，建議平時蹺二郎腿每次時間不要太長，應在3到5分鐘，並且雙腿交替進行，可以使腿部肌肉放鬆。

▲男大生因長時間蹺二郎腿，右腳只能往下放。（圖／看看新聞）

無獨有偶，瀋陽一名男大生因新冠肺炎疫情在家上網課，結果不僅上課翹二郎腿，下課玩手機、打遊戲腿也翹著，姿勢還不變，結果一上午下來，右腿只能往下放，不能提起來，而且腳尖也勾不起來。就醫後，醫生診斷是因為長時間翹「二郎腿」，導致小腿的腓總神經損傷。

「人小腿的腓總神經位置表淺，因此比較脆弱，如果持續受損，可能導致終生殘疾」，楊茂偉表示，給予神經營養的治療加上局部的理療後，患者現在症狀明顯好轉，但是徹底恢復得1到3個月。

▼小王腳尖無法勾起。（圖／看看新聞）