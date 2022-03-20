公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

▲上海一名男子和5名女同事關在同一間房間隔離。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

新冠病毒持續肆虐全球，中國許多地方疫情再起，陷入沒有盡頭的循環，受影響最大的是中小企業，一旦發現有員工確診，整個公司就被迫封閉。上海有一名女網友PO文，曬出同事被隔離的照片，因為社區要檢查，員工不能出去，因此5個女人和一個男人一起生活，體會到「男女混雜」的感覺。

透過照片可見，男子躺在床上被亂畫，其他5個女子都是他的同事，因為大家被隔離在同一個房間，不能出去，只能暫時一起生活，太過無聊只好找樂子，一起玩耍爭鬥打發時間。

▲男子和女同事感情非常要好。（圖／翻攝自網易新聞）

6人被關在一個房間裡，5名女同事平常都和男同事打打鬧鬧，因為很熟，穿著也都比較輕便，男子經常光著上身只穿短褲，女子們也經常穿睡衣，有時還會爭奪床位，甚至同睡一張床。

▲男子和女同事打鬧嘻笑。（圖／翻攝自網易新聞）

據了解，他們從事服裝生意，店裡男同事不多，他是唯一的寵兒。女同事透露，大家在一起生活很久，大家對彼此都很滿意，唯一美中不足的是他覺得自己應該成為女人。因為彼此是非常熟悉的同事，相處非常和諧，永遠不會做太超過的事。

▲男子光著上半身，女同事也只穿睡衣。（圖／翻攝自網易新聞）

消息曝光後，引發熱烈討論，「這隔離，隔著隔著把性別都隔反了麼」、「我懷疑這男的活不過隔離期」、「真是天上人間呀」、「小寶，是你嗎，韋爵爺？」

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