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長榮航勤2員工確診！上下班動線行經「第二航廈」　桃機清消完畢

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲長榮航勤人員確診，桃機已進行消毒。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場昨日執行高風險工作人員每周篩檢計畫中，共3,984人接受篩檢，其中有2人呈陽性反應。機場公司表示，已通報員工所屬單位長榮航勤，釐清其工作場域與活動足跡範圍，並針對進行兩人上下班時於第二航廈行經動線及區域進行深度清消作業。

桃機公司表示，昨日驗出陽性後，立即通報疾病管制署、桃園市衛生局及員工所屬單位(長榮航勤)，釐清其工作場域與活動足跡範圍，啟動各項應變措施，長榮航勤已針對其工作場所進行清消；機場公司也針對進行兩人上下班時於第二航廈行經動線及區域進行深度清消作業，並於10時30分召開應變會議，檢討後續應辦事項。

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該2員工前於本(3)月11日PCR篩檢之結果均為陰性，今日未上班，由衛生單位進行疫調後，安排前往醫療院所隔離。

機場公司指出，桃園機場自2月15日起依據111年強化桃園國際機場防疫措施專案，統籌機場各作業單位執行健康監視計畫，依據其風險程度及疫苗接種情形，進行每周PCR篩檢與快篩，追蹤健康情形。

昨日有3,742人進行唾液PCR、242人執行家用快篩，總共3,984人接受篩檢，該兩人是在定期篩檢名冊中的第二類人員，均已於一月底完成第三劑接種，前兩次(3/11、3/4)的PCR篩檢均為陰性，昨日在例行篩檢中呈陽性反應，目前已由疾病管制署及桃園市衛生局進行檢疫及疫調作業中。

▲▼指揮中心3/19記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例本土個案，其中2案為桃園機場工作的清艙人員，有喉嚨不適症狀，因為定期採檢確診，感染源有待釐清。

指揮中心發言人莊人祥進一步說明，這兩名確診者分別為桃園案21913及案21914，都是20多歲女性，為航空公司清艙人員，3/15跟3/16各有喉嚨不適症狀，3/18因桃機員工定期篩檢而篩出，群聚感染源待疫調。

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