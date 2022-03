普丁恐發動生化戰！烏克蘭驚見俄軍遺留「防毒面具」　網友全嚇壞

▲烏克蘭人拘捕俄軍時,驚見俄軍留下的武器竟然疑似包含防毒面具。(圖/翻攝自Twitter@nexta_tv)

記者羅翊宬/綜合報導

先前俄羅斯外交部曾於9日指控,已在對烏克蘭「特種軍事行動」找到美國協助烏克蘭發展生化武器的計畫,而烏國衛生當局在開戰後更下令摧毀瘟疫、霍亂、炭疽熱病毒樣本。對此,美國白宮警告,這恐怕是俄軍藉由「偽旗行動」,欲對烏克蘭進行生化攻擊。豈料,烏國境內就發現俄軍留下的防毒面具。

東歐最大的媒體《NEXTA》於12日在推特上傳4張相片,照片中的人物為計畫炸毀烏國第2大城哈爾科夫(Kharkiv)軍事、民用設施的俄軍破壞者,幾名俄軍在當地被拘捕,過程中烏克蘭軍隊發現俄軍遺留下來的各種武器、爆炸物;然而網友在看過照片後大喊不妙,紛紛質疑,「為什麼防毒面具會出現在上面?」

Saboteurs who were planning to blow up military and civilian facilities in #Kharkiv were detained. Weapons and explosives was found. pic.twitter.com/37eEJVMqkU