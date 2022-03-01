機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將放寬檢疫措施，而國籍航空機組員從3/7檢疫也從14天降為10天，發言人莊人祥表示，目前國籍航空返台檢疫措施已經確定，長程航班一人一戶，需經過評估確定適合一人一戶檢疫規定，另外也必須接種第三劑疫苗滿14天，才適用5+5的檢疫措施。

莊人祥說明，相關檢疫方式和各類別人員都在檢討中，但國籍航空機組員檢疫規定基本上已經確定，長程航班必須一人一戶檢疫，但必須經過評估，確定場所符合一人一戶檢疫規定。

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莊人祥說，只要符合一人一戶檢疫規定和接種第三劑疫苗滿14天，就適用5+5檢疫措施，入境之後第0天和第5天要做PCR，第7天做快篩，第10天再做PCR。

至於在防疫旅館或公司宿舍進行檢疫，莊人祥表示，和一人一戶不同的地方在入境不需要做PCR，其他檢疫規定都一樣，至於短程航班的機組員，只要接種疫苗追加劑滿14天，則可從自主管理變為7天自我健康監測，每7天進行PCR，兩次PCR間增加一次快篩，還未接種追加劑的人或接種未滿14天，要維持先前5+9的檢疫方式，不過也可以適用一人一戶規定。