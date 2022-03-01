　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

▲▼指揮中心記者會，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將放寬檢疫措施，而國籍航空機組員從3/7檢疫也從14天降為10天，發言人莊人祥表示，目前國籍航空返台檢疫措施已經確定，長程航班一人一戶，需經過評估確定適合一人一戶檢疫規定，另外也必須接種第三劑疫苗滿14天，才適用5+5的檢疫措施。

莊人祥說明，相關檢疫方式和各類別人員都在檢討中，但國籍航空機組員檢疫規定基本上已經確定，長程航班必須一人一戶檢疫，但必須經過評估，確定場所符合一人一戶檢疫規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥說，只要符合一人一戶檢疫規定和接種第三劑疫苗滿14天，就適用5+5檢疫措施，入境之後第0天和第5天要做PCR，第7天做快篩，第10天再做PCR。

至於在防疫旅館或公司宿舍進行檢疫，莊人祥表示，和一人一戶不同的地方在入境不需要做PCR，其他檢疫規定都一樣，至於短程航班的機組員，只要接種疫苗追加劑滿14天，則可從自主管理變為7天自我健康監測，每7天進行PCR，兩次PCR間增加一次快篩，還未接種追加劑的人或接種未滿14天，要維持先前5+9的檢疫方式，不過也可以適用一人一戶規定。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
贈烏克蘭27噸物資　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」
文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭
快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！　震撼影片曝光
烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　台灣關鍵機種將問世
海量酒店妹突斷片！　遭迷姦慘淪3P女主
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏克蘭鄉民「偷俄羅斯坦克」上網拍賣！價錢曝　台人心動：超便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

烏克蘭鄉民「偷俄羅斯坦克」上網拍賣！價錢曝　台人心動：超便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

烏克蘭鄉民「偷俄羅斯坦克」上網拍賣！價錢曝　台人心動：超便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

工程進度卡關　U23棒球賽恐無法在大巨蛋開打

中華男籃全面換血　籃協：未來以年輕球員為主軸

咖啡廳驚見長輩「超狂陪吃夥伴」搬上桌！吳怡霈坐隔壁服了：好威

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

中鋼現金殖利率8％！外資看好獲利穩健　喊目標價52元

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

全台首間「希爾頓渡假酒店」在礁溪！有最高屋頂裸湯、180度全景房

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

生活熱門新聞

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

被俘俄軍打電話給爸　1句話讓他笑了

學測成績今日上午9時公布

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

俄軍1舉動讓台大醫看傻：僅普丁想打

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家三口」被讚爆

快訊／增4例本土「分佈2縣市」

奧客買拿鐵要求不要咖啡因！他1句話嗆爆

強冷空氣襲烏！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

俄羅斯「戰略太蠢」　名醫諷普丁：一定不讀科學期刊

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面