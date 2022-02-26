烏克蘭：基輔附近又1架俄國運輸機被擊落　可載上百名傘兵！

▲ 烏克蘭日前公布擊落俄國飛機後的畫面。（圖／取自Ukraine’s State Emergency Services Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方先前宣稱擊落一架載有俄國傘兵的伊留申-76（IL-76）運輸機，作為2014年一架烏克蘭飛機在烏東被擊落的報復。當地媒體最新消息指出，在首都基輔附近又有第二架俄國運輸機被擊落。

Second Russian Il-76 transporter downed.



Ukraine’s air defense near Bila Tserkva killed the second aircraft that could carry over 100 paratroopers for landing to the south of Kyiv.



Source: Ukraine’s State Agency for Special Communications. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

烏克蘭《基輔獨立報》稍早援引國家特別通訊局消息指出，基輔州比拉撤華（Bila Tserkva）附近的烏克蘭防空系統26日擊落第二架欲降落基輔南部的俄國運輸機，可載運上百名傘兵。

此前，烏克蘭武裝部隊總司令在官方臉書發表聲明表示，防空部隊在首都基輔附近的瓦西里基夫（Vasylkiv）擊落一架俄羅斯伊留申-76（IL-76）運輸機，且機上載有俄國傘兵，宣稱這是對於烏克蘭一架載有傘兵的飛機2014年在東部盧甘斯克機場被擊落的報復。伊留申IL-76是一種四引擎大型多用途飛機，BBC尚無法證實這項聲明的真實性。