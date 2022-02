烏克蘭：基輔附近又1架俄國運輸機被擊落　可載上百名傘兵！

▲ 烏克蘭日前公布擊落俄國飛機後的畫面。(圖/取自Ukraine’s State Emergency Services Department)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方先前宣稱擊落一架載有俄國傘兵的伊留申-76(IL-76)運輸機,作為2014年一架烏克蘭飛機在烏東被擊落的報復。當地媒體最新消息指出,在首都基輔附近又有第二架俄國運輸機被擊落。

Second Russian Il-76 transporter downed.



Ukraine’s air defense near Bila Tserkva killed the second aircraft that could carry over 100 paratroopers for landing to the south of Kyiv.



Source: Ukraine’s State Agency for Special Communications.