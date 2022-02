CNN：美國將宣布「全面制裁」　拜登準備發表全國談話

▲美國總統拜登。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭,美國總統拜登及五角大廈高層稍早已聽取簡報。美國官員透露,美國及盟國計畫在當地時間24日對俄羅斯祭出「全面制裁」(Full-Scale Sanctions),但並未透露細節。拜登將於24日對美國人民發表談話。

拜登政府官員表示,美國與歐洲官員今晚正在針對一系列制裁措施進行討論,這也將是24日上午G7視訊會議上的議題之一。

CNN報導,過去數周各方一直在討論對俄羅斯施加制裁措施,美國已計畫鎖定俄羅斯2家最大的銀行以及其他金融公司,並準備實施出口管制,切斷俄羅斯經濟領域獲得西方關鍵技術的途徑。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)核心圈其他成員及家人也將成為目標。

拜登稍早表示,計畫於24日與G7領導人談話,也會在同日向美國人民發表談話,「我們還將與北約盟國協調,確保做出強而有力、團結一致的回應,阻止任何針對聯盟的侵略」。

Per ⁦@CNN⁩ FULL SCALE SANCTIONS from all Allies announced tomorrow. pic.twitter.com/NKZZBfJjFN