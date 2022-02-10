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清朝皇帝「台灣西瓜吃到怕」！雍正親自管數量　網笑：好像聯絡簿

▲今年花蓮大西瓜生育期間的氣溫、降雨適中，日照亦充足，因此口感表現佳，甜度達13度以上。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

▲西瓜不只能供民眾食用，在清朝時甚至還能當貢禮。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台灣有水果王國的美名，其中，台灣的西瓜就連在清朝年間也深受皇帝喜愛。故宮臉書近日就發文分享，康熙在60大壽時，頒贈西瓜種籽到台灣種植，希望能以這種有趣的方式來了解台灣，而官員盡心盡力照料後，會在從中挑選佳品上呈，成為一種定例，結果到了雍正年間，因進貢的西瓜太多，讓皇帝不禁下批奏管控。新奇的歷史趣事，引發不少網友討論。

故宮臉書粉專小編8日發文指出，西瓜雖不貴重，但在嚴冬時節獲贈鮮紅的瓜果，不僅難得，也帶有喜慶之意。在康熙52年、60大壽這年，皇帝選擇一個有趣的方式來了解台灣，「頒贈西瓜種籽到台地種植」，而瓜籽雖小，但御賜者對地方來說可是無比巨大，因此官員當然是盡心盡力照料，收成後更是細心挑選，再護送赴京，求取新的種籽，久而久之就成了一種定例。

▲故宮分享雍正批奏。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

▲故宮分享雍正批奏。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum，點圖可放大，下同）

故宮小編表示，後來除了總督、巡撫送西瓜，甚至福建水師提督後來也加入行列，讓康熙決定下令督、撫「各送80個即可」，但到了雍正繼位時，閩浙總督覺羅滿保卻送了御籽西瓜100個，泉州西瓜20個及台灣土產西瓜40個，數量之多沒讓皇帝特別開心，反被特別提醒賜籽西瓜只要80個就好，其他的並不需要。

除此之外，雍正也對同時進獻的福建巡撫黃國材硃批指示「發下瓜種所種，轉年進五十個足用，其泉州本地之種所種皆不必進，路遠徒費，不中用。」然而，隔年雍正仍對於任內首次頒賜瓜籽所獲的西瓜，給予了「今年西瓜種着（著）了甚好」的按讚評價，讓故宮小編也不禁笑稱，「坐在龍椅上，除了國家大事，連西瓜的數量也得費神管控。」

▲故宮分享雍正批奏。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「太有趣了這批文」、「難怪雍正會過勞死...」、「好像小學老師用紅字批改聯絡簿」、「太可愛的批奏了呀」、「這做法真的很雍正」、「原來西瓜這麼重要，難怪台灣台南最先發展」、「前兩天才在故宮看到呢！有意思」、「回批果然是符合雍正皇帝的性格！」

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