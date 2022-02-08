開第一槍！高雄高分檢未打2劑疫苗員工　快篩陰性才能進辦公室

▲高雄高分檢要求未打2劑疫苗的員工必須快篩陰性才能進辦公室。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情延燒，高雄地區的8個院、檢單位中，高雄高分檢首開先例，自即日起規定未打滿2劑疫苗的員工，必須每週快篩1次陰性，才能進入辦公室上班，其餘7個院、檢單位則尚未跟進。

高雄地區目前有高雄高分院和高分檢、高雄高等行政法院、高雄地院和地檢署、橋頭地院和地檢署和高雄少年及家事法院等8個院、檢單位，院長、檢察長、法官、檢察官及行政人員等員工超過1000人。

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這波Omicron開始蔓延後，高雄一直是疫情最前線，法務部先前曾轉達衛福部中央流行疫情中心公文給各檢察機關，內容為因應國際疫情持續嚴峻，及新型變異株威脅增加，為防範社區傳播風險，希望鼓勵員工打疫苗，提升昇完整接種比率，並自2月1日起，針對未打滿2劑疫苗同仁，請了解其原因，及輔導限期改善。

新春過後，高雄高分檢根據此公文，規定自即日起，凡是未打滿2劑疫苗員工，每週至少快篩1次陰性，才能進入辦公室上班，至於篩劑費用，打1劑者由檢方提供篩劑，1劑都未打者，則自行付費購買。

據了解，高雄高分檢大部分員工都打滿2劑，僅有少數員工因身體不適合或其他原因，有的只打1劑，有的則完全未接種疫苗。

其他7個院、檢單位目前還沒有要求沒打2劑疫苗的員工必須快篩陰性才能進辦公室，是否會跟進仍有待觀察，但據了解，司法院也曾發函類似公文給各法院，鼓勵同仁踴躍接種疫苗。