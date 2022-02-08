　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開第一槍！高雄高分檢未打2劑疫苗員工　快篩陰性才能進辦公室

▲高雄高分院判處涉嫌協助淫保全囚禁少女的2名共犯徒刑（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分檢要求未打2劑疫苗的員工必須快篩陰性才能進辦公室。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情延燒，高雄地區的8個院、檢單位中，高雄高分檢首開先例，自即日起規定未打滿2劑疫苗的員工，必須每週快篩1次陰性，才能進入辦公室上班，其餘7個院、檢單位則尚未跟進。

高雄地區目前有高雄高分院和高分檢、高雄高等行政法院、高雄地院和地檢署、橋頭地院和地檢署和高雄少年及家事法院等8個院、檢單位，院長、檢察長、法官、檢察官及行政人員等員工超過1000人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波Omicron開始蔓延後，高雄一直是疫情最前線，法務部先前曾轉達衛福部中央流行疫情中心公文給各檢察機關，內容為因應國際疫情持續嚴峻，及新型變異株威脅增加，為防範社區傳播風險，希望鼓勵員工打疫苗，提升昇完整接種比率，並自2月1日起，針對未打滿2劑疫苗同仁，請了解其原因，及輔導限期改善。

新春過後，高雄高分檢根據此公文，規定自即日起，凡是未打滿2劑疫苗員工，每週至少快篩1次陰性，才能進入辦公室上班，至於篩劑費用，打1劑者由檢方提供篩劑，1劑都未打者，則自行付費購買。

據了解，高雄高分檢大部分員工都打滿2劑，僅有少數員工因身體不適合或其他原因，有的只打1劑，有的則完全未接種疫苗。

其他7個院、檢單位目前還沒有要求沒打2劑疫苗的員工必須快篩陰性才能進辦公室，是否會跟進仍有待觀察，但據了解，司法院也曾發函類似公文給各法院，鼓勵同仁踴躍接種疫苗。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
快訊／新北傢俱店大火！濃煙狂竄　警消急灌救
他嘆好市多變「收會費的家樂福」　18年資深會員揭真話
快訊／行政院承諾「台灣絕不會進口核食」　檢驗4步驟曝光
快訊／TOYOTA電動車bZ4X快來了！　和泰公佈新車計畫
開工紅包1萬元像領年終！　他曝老闆1承諾羨炸全網
快訊／行政院宣布福島食品正式解禁　3原則3配套出爐
高雄港引水人未依照規定篩檢　航港局重罰20萬！
快訊／桃市府3895人採檢出爐　鄭文燦預告：會有新增個案
嫌髒！陳意涵不用漱口杯「以口接水」　網提醒：不見得乾淨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／入境檢疫最快「元宵後」縮短！5+5或7+3？　陳時中14:00說明

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！18年資深會員揭真話

早餐點鐵板麵加蛋　店家竟把「生蛋加進咖啡」！他喝完發現氣炸

害174人匡列！高雄港引水人未依照規定篩檢　航港局再罰20萬

快訊／桃市府3895人採檢出爐　鄭文燦：居隔期滿會有新增個案

開工紅包1萬元像領年終！　他曝老闆做到1承諾羨炸全網

快訊／亞旭收尾採2147人！鄭文燦曝「有新增個案」　物流也增加

開第一槍！高雄高分檢未打2劑疫苗員工　快篩陰性才能進辦公室

金星本週達三年最大亮度！　天文館：錯過再等3年

不是只有妹妹！Omicron「4大惡魔」曝　WHO最關心這株

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

暖男對監視器比大愛心示愛　老婆過年上班看螢幕羞炸！

快訊／入境檢疫最快「元宵後」縮短！5+5或7+3？　陳時中14:00說明

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！18年資深會員揭真話

早餐點鐵板麵加蛋　店家竟把「生蛋加進咖啡」！他喝完發現氣炸

害174人匡列！高雄港引水人未依照規定篩檢　航港局再罰20萬

快訊／桃市府3895人採檢出爐　鄭文燦：居隔期滿會有新增個案

開工紅包1萬元像領年終！　他曝老闆做到1承諾羨炸全網

快訊／亞旭收尾採2147人！鄭文燦曝「有新增個案」　物流也增加

開第一槍！高雄高分檢未打2劑疫苗員工　快篩陰性才能進辦公室

金星本週達三年最大亮度！　天文館：錯過再等3年

不是只有妹妹！Omicron「4大惡魔」曝　WHO最關心這株

福食開放　陳時中：限制品項更多、雙證管理更多

快訊／新北傢俱展示場大火！濃煙狂竄天際　警消急灌救

香港3天飆1300例確診！林鄭：堅持「動態清零」拉高疫苗接種率

俄烏衝突後最危險！馬克宏會普丁5小時「沒進展」　未來幾天是關鍵

快訊／行政院：預告期10天　2月18日福食正式解禁

俄羅斯猶豫了！憂入侵烏克蘭「代價難度高」　美情報攔截內容曝光

川普擅自帶走15箱白宮文件！部分遭黏貼撕碎　金正恩「情書」曝光

翻支持福食紀錄　林楚茵喊話在野黨：別當不相信科學根據的原始人

南投第21期疫苗連假後首日開打　逾8成預約莫德納、高端不及3%

樂天再添美麗主持　沐妍轉戰MC

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

免升3級就可清零　醫：哥有沒有打臉你？

醫估最快降級時間　出國玩要看3指標

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

從「生日年尾數」看你今年財運！最旺、最慘Top3出爐

她丟烤箱決戰念舊媽　結局超展開

今晚變天！北部斷崖式降溫挾雨彈 最冷時間點曝

納豆腦室腹腔引流　像在大腦裝心臟支架

更多熱門

相關新聞

辦公室開運5招！植物擺錯恐惹禍

辦公室開運5招！植物擺錯恐惹禍

農曆新年到，一年之初，想斬斷去年不太滿意的職場運勢嗎？想要升官發財，人氣滿滿，先將辦公環境整理好；每天和辦公桌相處的時間，比和自家書桌還久，它攸關著前景與財運，以下和大家分享幾招辦公室風水訣竅，別讓亂糟糟的擺設敗壞了您的運勢！

北市議員服務處遭小偷　得手金額曝

北市議員服務處遭小偷　得手金額曝

5年投資不動產1940億　隱藏版房地產大咖曝光

5年投資不動產1940億　隱藏版房地產大咖曝光

公司煮湯圓請同事吃　人資1句話掀論戰

公司煮湯圓請同事吃　人資1句話掀論戰

想去上班！開箱「渣打銀行」新辦公大樓　竟有渡假風躺椅跟這些

想去上班！開箱「渣打銀行」新辦公大樓　竟有渡假風躺椅跟這些

關鍵字：

第一槍高分檢2劑疫苗快篩陰性辦公室

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

擊敗郭董當首富　不到1年遭下架

《尚氣》背後功臣是台灣妹！

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面