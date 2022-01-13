穿7cm高跟鞋蹲公廁！她下秒腳滑私密處撞馬桶　走路慘變螃蟹

▲女子踩7公分高跟鞋上廁所結果下場慘了。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

一些女生在使用公廁時，會蹲在馬桶上以防接觸，然而大陸杭州一名30歲的萬姓女子，卻踩著7公分高跟鞋施展「蹲桶式」，結果腳一滑整個人摔下去，下體不偏不倚撞在馬桶上，走起路來就像一隻大螃蟹，「實在太痛了，腫得很厲害，走路都走不了。」

▲高跟鞋跟又細又高。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，萬女家住杭州市拱墅區，平時愛美的她出門都會打扮得很精緻。事發當天，萬女和友人在外面吃飯，隨後去洗手間上廁所，因覺得公共馬桶髒，於是踩著7公分的高跟鞋熟練爬上馬桶。

照理說，「蹲馬桶」是萬女非常熟悉的動作，但當天的高跟鞋跟過於細、過於高，一不留神腳一滑，整個人就摔了下來，發出一聲巨響。

此時，萬女的外陰部位不偏不倚撞在馬桶上，痛得半天都站不起來，本以為忍忍就過去了，哪知道隨後她的外陰部呈現暗紅色，並且越來越腫，痛得碰都不能碰。實在忍無可忍，她到杭州市一醫院婦科門診就診。

▲萬女走到門診的路走得十分艱辛。（圖／看看新聞）

走進醫院門診的那幾步，對萬女來說格外艱難，每挪動一步都是難以忍受的痛。因下體過於腫痛，她雙腿不能併攏，走起路來，就像一隻螃蟹，「實在太痛了，腫得很厲害，走路都走不了。」牛諍醫生對萬女較大的血腫進行了清創處理，至於消腫恢復，那還有些時日，只能靠時間來治癒了。

醫師指出，女性外陰血管豐富，如果局部受傷，就很容易引起皮下組織小血管破裂，會出現局部包塊，表面看就是外陰血腫，腫塊體積往往會很大，甚至影響行動；由於包塊裡面含有血液呈現暗紅色，等到新鮮血液吸收後，就會呈現青紫色。有時候包塊會發生破潰，如果局部出血壓迫止血無效，就要進行縫合。