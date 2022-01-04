飛機廁所驚見棄嬰！20歲狠心媽生完就丟垃圾桶　落網喊：不是我的

▲模里西斯航空居然在班機上發現一名棄嬰。此為示意圖，與新聞無關。（示意圖／翻攝自模里西斯航空官網）

記者葉睿涵／綜合報導

模里西斯機場工作人員1月1日在一架飛機的廁所裡發現棄嬰，經查後確認男嬰的生母是一名馬達加斯加的20歲女乘客，她在機上生產後將嬰兒放入垃圾桶丟棄。這對母子目前都已被送到公立醫院接受治療。

綜合BBC與《太陽報》報導，模里西斯航空的一架班機在元旦抵達模里西斯後，工作人員居然發現，有一名新生男嬰被遺棄在了飛機廁所的垃圾桶，於是他們立刻將男嬰送到當地的公立醫院，同時尋找可能產子的年輕女乘客。

Newborn baby found in toilet bin of Air Mauritius plane https://t.co/j0FchjAehk — BBC News (World) (@BBCWorld) January 3, 2022

航空公司從旅客名單中鎖定了一名持工作簽證入境的20歲馬達加斯加國民，不過這名年輕女子卻否認她是男嬰的母親。在被迫接受體檢後，醫院證實她剛剛分娩，於是女子立刻被送到醫院，並受到警方監控。

報導稱，這對母子目前的健康狀況都十分良好，而遺棄孩子的母親也將在出院後接受警方的審問，並被控遺棄嬰兒罪。

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