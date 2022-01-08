新手爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉　網狂讚：救了小孩

▲大陸一名姓「死」的爸爸不知該如何幫小孩取名。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

華人姓氏相當繁雜，其中也有相當特殊的姓氏讓當事人很困擾，像是過去就曾報導有人父姓「屎」、「糞」、「睾」等，導致小孩的名字怎麼取都奇怪，不過陸媒近日又揭露一名新手爸姓「死」，且同樣為了小孩的取名傷透腦筋，所幸媽媽最後想出了簡單「2字」，成功化解了這道難題。

綜合陸媒報導，一名叫「死文」的男子近日剛升格為人父，全家人都為新生命的到來感到相當喜悅，不過就在要為寶寶取名時，這名爸爸就瞬間陷入了糾結，因為「死」這個字往往也象徵著不吉利，無論怎麼取都很難翻轉大眾的印象，因此遲遲無法為孩子決定姓名。

▲「死」姓一直是大陸網友「最難取名排行」前幾名。（圖／翻攝自微博／下同）

正當死文為取名一事陷入膠著時，他的老婆突然靈機一動，表示「不如我們的孩子就叫『死不了』吧，這2個字寓意好且比較有趣，和姓氏組合起來就是長壽的意思。」消息曝光後，許多網友也紛紛大讚，「是老婆救了孩子」、「好聰明，是我就直接改姓了」，另外，也有網友提供建議，「可以叫死復生」、「死奮鬥」。

據了解，「死」姓主要分佈於中國西北部，其中拓跋部死氏部族，便以自己的部族名稱為姓，但因華人避諱死字，因此到了隋唐時期，大多數死姓都改成了相似音的「思」、「肆」等，如今姓「死」的民眾已大大減少。

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