總預算逕付二讀　管碧玲揭原因：趕不上預算恐未審先用4個月

▲管碧玲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團周二首開先例，在院會將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發在野黨齊批開啟國會惡例。不過，民進黨立委管碧玲今（23日）透過臉書表示，為了保留朝野協商1個月冷凍期的時間，才要將總預算案抽出逕付二讀，因若在1月28日前沒有三讀，明年預算恐「未審先用」長達4個月。

管碧玲表示，國民黨操作民進黨獨裁的誤導，無法說明清楚，因此也構不成國民黨的壓力，看起來，民進黨妥協，讓總預算回歸委員會審查的壓力不小，總預算「未審先用」的惡例，恐怕必須再開一次了。

管碧玲說明，因為院會表決有反對黨異議可以拉下來1個月的冷凍機制，黨團才必須預留1個月冷凍期，讓明年1月28日、法定的會期結束前，確保總預算三讀，因此才要將總預算案抽出逕付二讀，因為如果1月28日沒有三讀，明年2月1日開始新的會期，又要被總質詢延擱，要將近4月份才能處理總預算，那麼總預算「未審先用」將長達4個月。

管碧玲稱，現在面臨3種情況：其一是逕付二讀，國民黨願意在院會協商的平台審查，年底前三讀，總預算不會「未審先用」；其二是退回委員會重審，國民黨承諾1月28日以前，在臨時會三讀通過總預算，那麼總預算「未審先用」1個月，公務員加薪不會「欠過年」；其三是退回委員會審查，國民黨再杯葛，讓總預算超過臨時會時間，無法在1月28日三讀，那麼，「未審先用」至少長達4個月，公務員加薪、少子化補助新政等將至少拖欠四個月。

