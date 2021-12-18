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「投票所人潮有總統大選味道！」　游盈隆估：投票率應有5成到5成5

▲▼1218四大公投投票 首投族。 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲1218四大公投投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（18日）是四大公投投票日，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，自己去投開票所，發現選民投票踴躍，路上湧現平常難得一見的人群，有總統大選的味道，「似乎可預見全國投票率不會太低，五成到五成五應是合理推估。」

游盈隆表示，選民投票踴躍，路上湧現平常難得一見的人群，有總統大選的味道。投票所外排隊大約十幾人，加上社交距離，就像一個隊伍，投票秩序良好。很難說這個投票所有什麼代表性，「有這樣的人潮出現，似乎可預見全國投票率不會太低，五成到五成五應是合理推估。」

《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的1/4換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

中選會表示，四大公投原定今年8月28日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日有投票權資格的投票權人為限，此外，今年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

關於這次的投票人力規劃，中選會指出，這次公投共設置了1萬7479個投票所，選務工作人員達26萬3104人。

中選會提醒，選民勿穿著公投案相關的服飾、物品，或在投票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票等行為，或是在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，都將依法處理；另也不可攜出公投票或撕毀公投票，否則都會有罰則。

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