出國旅遊試穿衣服、刷信用卡不會講？　英日韓文一次學！

疫情期間大家都在醞釀準備疫後報復性旅遊,但出國常見的問題之一就是語言不通,或不夠口語,導致在對談上有困難。因此Podcast節目《宇宙人外信》本集針對旅遊購物時,通常會用上的句子,像是「可以試穿嗎」、「可以刷信用卡嗎」等。

常以時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》,最新一集要透過日常生活情境如旅遊時要買衣服,來介紹不同單字與用法。當看到喜歡的衣服想試穿時,用「try on」片語,問店員「Can I try the clothes on? 我可以試穿這件衣服嗎?」on必須要加入句子內,單純只有try的話,店員或許能夠理解,但聽在母語人士耳中會不太順暢。

▲出國刷信用卡如何順暢利用英文表達意思,只要一句話就搞定。(圖/取自免費圖庫WUNDERSTOCK)



日文中試穿衣服是「これ試着できますか Kore shichaku dekimasu ka」,韓文則是「이거 입어봐도 될까요? igeo ib-eobwado doelkkayo」。若想知道如何唸和如何正確發音,可以上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》,或點擊連結收聽。

另外還有「試衣間」、「是否有大/小一號的尺寸」、「可以刷信用卡嗎」,以及「多少錢」的英、日、韓文句子,也會在節目裡一併介紹。

