出國旅遊試穿衣服、刷信用卡不會講？　英日韓文一次學！

記者張靖榕／綜合報導

疫情期間大家都在醞釀準備疫後報復性旅遊，但出國常見的問題之一就是語言不通，或不夠口語，導致在對談上有困難。因此Podcast節目《宇宙人外信》本集針對旅遊購物時，通常會用上的句子，像是「可以試穿嗎」、「可以刷信用卡嗎」等。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，中英日韓四聲道！



常以時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，最新一集要透過日常生活情境如旅遊時要買衣服，來介紹不同單字與用法。當看到喜歡的衣服想試穿時，用「try on」片語，問店員「Can I try the clothes on? 我可以試穿這件衣服嗎？」on必須要加入句子內，單純只有try的話，店員或許能夠理解，但聽在母語人士耳中會不太順暢。

▲出國刷信用卡如何順暢利用英文表達意思，只要一句話就搞定。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



日文中試穿衣服是「これ試着できますか Kore shichaku dekimasu ka」，韓文則是「이거 입어봐도 될까요? igeo ib-eobwado doelkkayo」。若想知道如何唸和如何正確發音，可以上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》，或點擊連結收聽。

另外還有「試衣間」、「是否有大／小一號的尺寸」、「可以刷信用卡嗎」，以及「多少錢」的英、日、韓文句子，也會在節目裡一併介紹。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，旅遊時事學單字★

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