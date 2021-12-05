路面破100大洞沒人補！居民找法師做法　圍圈灑花求神：自己修復吧

記者葉睿涵／綜合報導

印度道路經常會出現路面塌陷的問題，造成交通阻塞，也容易發生意外。然而，政府卻未將此事放在心上，因此邦加羅爾（Bengaluru）的一群居民決定靠自己解決問題，找來幾名法師進行禱告，希望能用「做法」來修補坑洞，也藉此諷刺政府的不作為。

綜合印度媒體報導，邦加羅爾的居民指出，當地的道路常年未整修鋪平，路面坑坑巴巴的，佈滿了100多個坑洞，導致用路人每天都必須在通勤路上拼命閃躲坑洞，帶來許多不便；如果遇到雨天，坑洞裝滿積水，那道路的狀況就會變得更糟，也非常容易發生意外。

當地居民多次向政府反映問題，卻不受相關單位重視，於是他們決定採用自己的方法，為坑洞舉行法會並找來2名法師做法，希望能藉此「修補」坑洞，也藉此諷刺政府的不作為。

▲印度有一群民眾請法師做法，希望路面的坑洞能自然被修補好。（圖／翻攝自推特／Rakesh Prakash）

從現場畫面看來，居民在坑洞外圍鋪了一圈黃色花環，而坑洞前方則放著一盆爐火。在做法過程中，一名法師口中念念有詞，不時拿著線香在火爐上方比劃，而另一名法師則不時朝火堆灑紅色花瓣。站在法師身後的民眾則圍成一圈，手捧紅色花瓣靜靜祈禱。

一名叫做布拉喀什（Rakesh Prakash）的網友將影片上傳到推特並寫道，「一群已經厭倦了坑洞的民眾正在對上帝祈禱。為什麼這個被稱為科技大城的城市沒辦法修補好它的道路？」影片曝光後瞬間吸引了不少人的注意，並獲得至少3萬5000次的點閱率。網友們紛紛抨擊政府漠視民生的做法，還質疑「稅收都用去哪了」。

有報導稱，邦加羅爾的居民這麼做，其實是在引起政府的注意，要求當局盡快處理道路坑洞，因為過去也曾有其他地區的民眾使用有創意的方法博取政府眼球，讓道路問題被迅速解決。

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