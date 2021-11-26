　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

▲▼中國網球公開賽微博21日張貼彭帥出席賽事的照片。（圖／翻攝自微博／中網ChinaOpen）

▲中國網球公開賽微博21日張貼彭帥出席賽事的照片。（圖／翻攝自微博／中網ChinaOpen）

記者吳美依／綜合報導

中國女網名將彭帥月初自爆，曾遭前中國國務院副總理張高麗性侵，並且發展成不倫戀，但文章被迅速刪除，她也就此行蹤成謎，引發國際關切。儘管中國官媒不斷貼出其身影，試圖交代下落，卻更引發質疑。一名自稱彭帥好友的男子提供截圖表示，彭帥多次致信國際女子網球協會（WTA）主席，還在電子郵件中明確表示，「不存在性侵問題」。

《BBC中文網》26日報導，丁力在北京一間體育器材公司擔任總裁。他說，彭帥多次致信WTA主席西蒙（Steve Simon），提供照片及影片，證明自己安全，並且表明「目前不想被打擾」。此外，「彭帥本人之前給WTA的郵件中明確表示，不存在性侵問題」，因此北京當局才沒有啟動調查，或者採取任何行動。

丁力指控，西蒙對於彭帥的信件「避而不談」，還把彭帥聯繫方式告訴多間媒體及多名運動員，導致彭帥被許多電話「打擾」，「生活受到嚴重影響」。

丁力強調，「完全沒有什麼監督和壓力，當然更沒有懲罰」，至於彭帥為何不直接使用社群媒體、向外界報平安，是因為「她只希望自己好好在家休息」。《BBC中文網》指出，此說法與中國官媒記者一致。

WTA、聯合國、西方多國政府及各大體育機構呼籲，中國應盡速提供「可查證證據」，交代彭帥的安全及下落。而國際奧會21日發布聲明表示，主席巴赫（Thomas Bach）已與彭帥視訊30分鐘，確認其安全無虞，並且「希望她的隱私在此時獲得尊重」。但外媒指出，由於籌辦北京冬奧的關係，巴赫與張高麗2016年就曾會面，兩人早已相識多年。

彭帥視訊報平安！　「一張照片」曝張高麗與國際奧會主席關係

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

 

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
新魔王毒株再入侵1國！全球4地淪陷
撞擊畫面曝！18歲男大生下課返家　對撞左轉休旅喪命
快訊／船卡住開不動　船長潛水排除卡船底身亡
獨／被C300哥撞飛…女外送員超慘現況曝！1毛賠償都拿不到
0°C線在這！下周2波冷氣團襲台　周末「超強冷空氣」報到
好市多黑五第6波！　牛小排、AirPods Pro下殺
搶到好市多黑五特價樂歪！　他回家一看細節後悔
感謝狀丟垃圾桶！網紅12月還有「2間大學」演講　學生怒火：喊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

逼閨蜜賣淫2145次！她陰道被塞異物洗冷水澡暴斃　一審重判25年

法國被英首相一封信惹怒　宣布取消高層會談

菲律賓12月1日開放旅客入境　157國名單「台灣未入列」

WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

5年躺著賺200萬！他上班吃喝睡薪水照領　超狂「終極摸魚法」曝

鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

她狠殺閨蜜「剖腹取嬰」　騙醫是自己生的！法院判56年徒刑

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

逼閨蜜賣淫2145次！她陰道被塞異物洗冷水澡暴斃　一審重判25年

法國被英首相一封信惹怒　宣布取消高層會談

菲律賓12月1日開放旅客入境　157國名單「台灣未入列」

WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

5年躺著賺200萬！他上班吃喝睡薪水照領　超狂「終極摸魚法」曝

鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

她狠殺閨蜜「剖腹取嬰」　騙醫是自己生的！法院判56年徒刑

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

泱泱最愛無糖豆漿+3招練出傲人身材　「5大誤區」原來不能這樣喝

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

官網未曝光！台中西區空租店面終去化　日系藥妝低調展店

透天正在蓋「外觀一片黑」　他路過看傻！用途驚呆：建商有良心

海外神卡最高回饋10%！　達人：「黑五」血拚留意3件事

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回黑幫18人逮賭博案50人

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

新毒株B.1.1.529暴增50例↑　4大QA一次看

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　炸豪乳誘惑

老翁脫褲「猛啪」！母山羊遭性侵慘死陰部腫

英國打AZ逃過疫情反撲　免疫武器曝光

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

辣妹直播手槍塞陰道！下秒體內自轟狂噴血

WHO證實B.1.1.159全球確診近百例

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

更多熱門

相關新聞

「一張照片」曝張高麗與國際奧會主席關係

「一張照片」曝張高麗與國際奧會主席關係

中國女網名將彭帥月初在微博上發文指控，前中國國務院副總理張高麗對她性侵，並發展成不倫戀，結果文章立刻被刪除後，彭帥人也跟著消失。在國際組織的不斷聲援下，國際奧會21日聲明指主席巴赫已與她視訊，本人安全無虞。但外媒指出，張高麗因為籌辦北京冬奧的關係，早已和巴赫認識多年。

歐盟籲中國拿出「可驗證證據」　 證明彭帥平安

歐盟籲中國拿出「可驗證證據」　 證明彭帥平安

路透：彭帥案讓世界關注中國式控制

路透：彭帥案讓世界關注中國式控制

歐美抵制冬奧升溫　北京：普丁愉快接受了出席邀請

歐美抵制冬奧升溫　北京：普丁愉快接受了出席邀請

特赦組織：國際奧會和彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會和彭帥通話而掉入險境

關鍵字：

彭帥

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面