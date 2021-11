彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

▲中國網球公開賽微博21日張貼彭帥出席賽事的照片。(圖/翻攝自微博/中網ChinaOpen)

記者吳美依/綜合報導

中國女網名將彭帥月初自爆,曾遭前中國國務院副總理張高麗性侵,並且發展成不倫戀,但文章被迅速刪除,她也就此行蹤成謎,引發國際關切。儘管中國官媒不斷貼出其身影,試圖交代下落,卻更引發質疑。一名自稱彭帥好友的男子提供截圖表示,彭帥多次致信國際女子網球協會(WTA)主席,還在電子郵件中明確表示,「不存在性侵問題」。

《BBC中文網》26日報導,丁力在北京一間體育器材公司擔任總裁。他說,彭帥多次致信WTA主席西蒙(Steve Simon),提供照片及影片,證明自己安全,並且表明「目前不想被打擾」。此外,「彭帥本人之前給WTA的郵件中明確表示,不存在性侵問題」,因此北京當局才沒有啟動調查,或者採取任何行動。

丁力指控,西蒙對於彭帥的信件「避而不談」,還把彭帥聯繫方式告訴多間媒體及多名運動員,導致彭帥被許多電話「打擾」,「生活受到嚴重影響」。

We need Steve Simon to explain why he turned a blind eye to Peng Shuai's email! Why not reply to her email?@WTA @atptour @usopen @ITFTennis @rogerfederer @Nicarzani @Wimbledon @Athlete365 @iocmedia

我们需要西蒙一个解释:为什么他对彭帅的电子邮件视而不见!为什么不回复她的电子邮件 pic.twitter.com/eeDCOT2O5f