彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

▲中國網球公開賽微博21日張貼彭帥出席賽事的照片。（圖／翻攝自微博／中網ChinaOpen）

記者吳美依／綜合報導

中國女網名將彭帥月初自爆，曾遭前中國國務院副總理張高麗性侵，並且發展成不倫戀，但文章被迅速刪除，她也就此行蹤成謎，引發國際關切。儘管中國官媒不斷貼出其身影，試圖交代下落，卻更引發質疑。一名自稱彭帥好友的男子提供截圖表示，彭帥多次致信國際女子網球協會（WTA）主席，還在電子郵件中明確表示，「不存在性侵問題」。

《BBC中文網》26日報導，丁力在北京一間體育器材公司擔任總裁。他說，彭帥多次致信WTA主席西蒙（Steve Simon），提供照片及影片，證明自己安全，並且表明「目前不想被打擾」。此外，「彭帥本人之前給WTA的郵件中明確表示，不存在性侵問題」，因此北京當局才沒有啟動調查，或者採取任何行動。

丁力指控，西蒙對於彭帥的信件「避而不談」，還把彭帥聯繫方式告訴多間媒體及多名運動員，導致彭帥被許多電話「打擾」，「生活受到嚴重影響」。

丁力強調，「完全沒有什麼監督和壓力，當然更沒有懲罰」，至於彭帥為何不直接使用社群媒體、向外界報平安，是因為「她只希望自己好好在家休息」。《BBC中文網》指出，此說法與中國官媒記者一致。

WTA、聯合國、西方多國政府及各大體育機構呼籲，中國應盡速提供「可查證證據」，交代彭帥的安全及下落。而國際奧會21日發布聲明表示，主席巴赫（Thomas Bach）已與彭帥視訊30分鐘，確認其安全無虞，並且「希望她的隱私在此時獲得尊重」。但外媒指出，由於籌辦北京冬奧的關係，巴赫與張高麗2016年就曾會面，兩人早已相識多年。

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