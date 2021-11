馬斯克一秒變慈父！視訊會議曬萌娃　「X寶寶」狂揮手說嗨超吸睛

▲世界首富馬斯克日前帶著18個月大的兒子「X寶寶」一起出席視訊會議。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

世界首富馬斯克(Elon Musk)日前帶著18個月大的兒子「X寶寶」一起出席視訊會議,只見馬斯克抱著孩子露出難得的慈父微笑,而X寶寶不斷對著鏡頭說嗨,甚至指著老爸研發的火箭大喊,「車車!」

Hi the name is little Elon, I mean Baby X. @elonmusk pic.twitter.com/r4dF0qidY8