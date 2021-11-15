申辦世界同志遊行卻遭矮化變台灣地區　高市怒發函：要求修正

▲台灣在2019年成為亞洲第一的同性婚姻合法國家後，隔2年再創新歷史。圖為2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

國際同志遊行組織聯盟（InterPride）日前宣布「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，然該聯盟新聞稿中以「台灣地區」（the region of Taiwan）不當稱呼我國。高雄市政府今表示，已致函強調台灣從來不隸屬於任何其他國家，請InterPride儘速更正。

國際同志遊行組織聯盟（InterPride）由來自世界各地70多個國家400多個組織組成，促進LGBTIQ等族群之人權，並促進各組織之間的連結和溝通及提供賦權、教育等資源，其主要核心價值為信任、尊重、多樣性、平等、勇氣等。陳其邁市長表示，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，2025將在高雄舉辦東亞首次的「世界同志遊行」（WorldPride）是高雄也是台灣人的驕傲，也象徵婚姻平權的里程碑。

高雄市長陳其邁強調，自由、民主和人權為我國的核心價值，包容和尊重也一直是台灣社會的特色，與該組織的信念不謀而合；對於該組織稱台灣為「地區」深感遺憾，第一時間已致函向主辦單位澄清並要求更正。

高雄市政府表示，高雄在超過300個會員投票之下取得世界同志遊行主辦權，代表台灣長久以來的努力受到肯定，以及國際社群認同我國參與所能帶來的正面效益。呼籲國際同志遊行組織聯盟尊重台灣並未隸屬任何國家的事實，維護國際成員平等參與組織的權益，以具體行動彰顯其核心價值。