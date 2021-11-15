取水路上可能被綁架、性侵！尼泊爾超過8成兒面臨氣候災害

▲在尼泊爾，18歲的拉喬發現家鄉越來越常發生暴雨和洪災，她認為氣候變遷是有機會被扭轉的。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

「氣候變遷不是我們造成的，卻正在危害我們的健康和未來！」世界展望會近期研究顯示，單看尼泊爾，就有高達82%兒少認為自己面臨至少一種氣候災害的風險。而在非洲西部的獅子山共和國，極端氣候也讓孩子必須走更遠的路去取水，但路途並不安全，兒童容易被欺負、綁架，甚至面臨性騷擾或強暴的風險。

台灣世界展望會在易受氣候變遷衝擊的國家，培力兒童及社區，提升他們應對氣候災害的能力。國際世界展望會總裁安德魯．莫利（Andrew Morley）參與聯合國氣候大會（COP26）周邊會議時，提到「兒童是最受氣候變遷衝擊的族群」，因此認為需要傾聽孩子對氣候議題的看法，更需要回應他們的意見，與孩子們一起做出改變。

▲現年16歲的諾蒙妲莉是蒙古世界展望會的青年領袖，為受到極端氣候影響的兒童發聲。（圖／台灣世界展望會提供）

安德魯．莫利與蒙古、獅子山等國的青少年線上對談，了解他們對於氣候議題的看法。蒙古的諾蒙妲莉（Nomundari）現年16歲，是蒙古世界展望會的青年領袖，她分享，氣候變遷對多數糧食仰賴進口的蒙古，影響很大，「我們越來越難吃到新鮮的食物，這有礙我們的健康。」她也說「在蒙古，氣候變遷並不是廣為大眾討論的議題，但我和同伴正努力提升公眾認知，希望帶動更多人加入氣候行動。」

▲來自獅子山、17歲的媞杰表示，極端氣候讓孩子得走更遠的路去取水。（圖／台灣世界展望會提供）



而來自獅子山、17歲的媞杰（Tejan）表示，極端氣候讓孩子得走更遠的路去取水，「路途並不安全，兒童容易被欺負、綁架，甚至面臨性騷擾或強暴的風險。」來自肯亞的露絲（Ruth）則說，她居住的社區發生乾旱，「我們花3小時收集柴火，卻無法煮飯，因為沒有食物，許多家庭陷入飢餓。」

▲世界展望會培訓露絲及社區居民學習「農民管理的自然再生法」，復甦當地的原生植被。（圖／台灣世界展望會提供）



世界展望會培訓露絲及社區居民學習「農民管理的自然再生法」（Farmer-managed natural regeneration），復甦當地的原生植被，「這方法讓我們可以保護樹木和作物種子，進而保障糧食產量。」

而在尼泊爾，18歲的拉喬（Rajo）發現家鄉越來越常發生暴雨和洪災，她認為氣候變遷是有機會被扭轉的，「地方政府應該著手保護現有林地、加強植樹，也要管制造成空汙的產業。」根據世界展望會近期研究，尼泊爾過去5年因氣候災害傷亡的人當中，52%為兒童及青少年，天災之後獲得較少食物的人當中，則有近3分之2是兒童，這將導致兒童發育遲緩。各種證據顯示，氣候危機已嚴重影響兒童的生存、發展、教育等權利。

▲世展會邀請大眾一同資助兒童，關心極端氣候下的兒童權利危機，以行動保護孩子與地球的未來。（圖／台灣世界展望會提供）



台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，氣候變遷關乎孩子的未來，因此兒童的聲音不該在這個議題上缺席，很開心看到世界展望會培力的青年領袖能在COP26發聲。透過全台15萬名資助人的長期支持，台灣世界展望會在各國社區推動農業培訓、防減災宣導等服務工作，使當地孩子和家庭有能力應對氣候災害，減緩氣候變遷對最脆弱族群的衝擊。邀請大眾一同資助兒童，關心極端氣候下的兒童權利危機，以行動保護孩子與地球的未來。