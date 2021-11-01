雞蛋糕店藏公寓4樓「垂降送餐」　影片驚呆網：外送還要解謎

▲雞蛋糕店「4樓垂降送餐」，外送員看傻PO網，掀起熱議。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

有外送員在嘉義市跑單時，收到一分份雞蛋糕餐點，但到達餐廳時卻找不到店面，直到餐點從公寓天井垂降下來，才發現餐廳在公寓4樓，直呼大開眼界，也將影片拍下PO網引發熱議。對此，許姓老闆娘表示，因為疫情關係把攤位收了，改在舊公寓4樓賣雞蛋糕，為體恤外送員，才會突發奇想，用垂降的方式給餐。

根據《東森新聞》報導，雞蛋糕餐廳位在嘉義市區一間舊公寓4樓，一名外送員日前接到訂單前往取餐，儘管從大門的公告，確定餐廳的位置沒錯，但卻不知道該如何取餐，直到餐點從公寓的天井垂降下來，他才發現原來餐廳在4樓，稀奇的畫面也讓他忍不住錄影PO網。

▲雞蛋糕店「4樓垂降送餐」，外送員看傻PO網，掀起熱議。（圖／東森新聞）

其他網友看了影片後紛紛笑說，「好詭異呀」、「厲害的店家」，、「從天而降的雞蛋糕」、「不用爬樓梯很貼心」、「現在外送還要解謎喔」、「好像解任務」，也有其他外送員表示，「還算蠻方便的，他至少還是會想說，讓我們外送人員好拿一點，只是他這樣子，東西比較危險」。

對此，雞蛋糕許姓老闆娘表示，她賣雞蛋糕3、4年了，直到近期因為疫情關係，從攤販改成居家販賣，為體恤外送員才用垂降送餐，「在新聞看過有類似的，然後我就突發奇想，剛好我這裡有一個天井，剛好有這個優勢，我就可以把食物垂降下去，外送員就不用爬上來」，沒想到意外引發話題。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。