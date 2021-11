洞穴突坍塌！巴西消防員受訓慘遭活埋　9死多傷

▲當時降下暴雨天候不佳,加上洞穴位置地處偏遠,且洞穴有再次塌陷的可能,增加搜救難度。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴西10月31日有26名消防員進入洞穴受訓,但沒想到洞穴頂部無預警坍塌,多人遭活埋受困。當局證實,此案造成9名消防人員死亡,另有多人受傷。

綜合美國廣播公司等外媒報導,事發地點位在聖保羅州阿爾蒂諾波利斯市(Altinopolis)附近一處洞穴,26名消防人員進入洞穴受訓,怎知洞穴突然崩塌。事發後,警方與緊急醫療小組隨即啟動救援行動。初步消息顯示,至少有15人被活埋,其中幸運獲救的3人有骨折、體溫過低的狀況。

Nove pessoas morreram soterradas depois que uma gruta desabou na cidade de Altinópolis, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo. As vítimas faziam parte de um grupo de 26 bombeiros que faziam treinamento no local.pic.twitter.com/Cm3wyLnAWK