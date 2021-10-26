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講話「含滷蛋」魅力爆棚？美國研究：男生口齒不清更具吸引力

▲隨著年齡的增加，部分兒童咬字不清的情形會慢慢改善。（圖／達志示意圖）

▲許多人會因咬字不清感到困擾，但有研究指出，男性講話口齒不清會對異性更具吸引力。（圖／達志示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

為了給人好印象，許多人除了會特別注意自己的外在形象外，也會控制聲音、語調等，深怕講話「含滷蛋」會影響他人觀感，不過美國近日一項研究指出，男性在和異性相處時，說話「口齒不清」反而能更具吸引力。

綜合外媒報導，一篇論文研究今年8月被發表在《美國聲學學會雜誌》（The Journal Of The Acoustical Society Of America），來自爾灣加州大學和猶他大學的科學家透過不同性別的發音準確度來研究對異性產生吸引力的影響，發現男性如果在和異性相處時，口齒過於清晰反倒會是一個缺點，因為男性說話如果越模糊、頻率越低，對異性的吸引力就會越大。

▲周杰倫出道時曾被嫌棄「唱歌含滷蛋」，如今卻也成為他的招牌。（圖／翻攝臉書）

▲周杰倫出道時曾被嫌棄「唱歌含滷蛋」，如今卻也成為他的招牌。（圖／翻攝臉書）

研究指出，研究人員分別記錄了42個人的說話方式，讓他們透過朗讀句子和短句後，再請另外124人評鑑聲音的吸引力，同時研究人員也會以儀器測量受測者說話的清晰度，結果顯示，說話較為模糊的男性更受異性青睞。

不過研究中也提到，女性的部分則剛好相反，如果咬字清楚、語速和緩，那就會對男性更具吸引力。

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