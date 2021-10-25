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繼承叔公保險箱！他打開發現「迪士尼股票」秒變百萬富豪

美國男子在整理叔公遺留給他的農舍時，在裡面發現了一個神祕的保險箱。（圖／翻攝自imgur）

▲美國男子在整理叔公遺留給他的農舍時，在裡面發現了一個神祕的保險箱。（圖金翻攝自imgur）

圖文／CTWANT

美國一名男子繼承了叔公的農舍，而由於農舍因為年久失修需要拆除，男子就開始整理農舍內的東西，結果在地下室發現一個神祕的保險箱，就當男子想盡辦法搬出保險箱，費盡心力打開後，裡面幾張年代久遠的紙，讓男子瞬間升級百萬富豪。

一名網友於2017年在圖片社群網站imgur上傳一本相本，內容中表示，他自己繼承了叔公的農舍後，因為農舍年久失修必須要拆除，他就前往農舍進行整理，沒想到在地下室中發現了一個保險箱。全家人都不知道這個保險箱的來歷，就連在世的祖父也不清楚，只表示自己年幼時這個保險箱就存在，推測應該是曾祖父所購買的。

男子想盡辦法將這個保險箱搬出農舍，甚至還出動大型機械來吊起來。後來男子也翻出了祖父保險箱的說明書，該名網友表示，這個保險箱的操作方式與現今的保險箱完全不同，而且沒有任何提示，好在祖父有給他這張說明書，讓他可以緩慢且有進度的破解這個保險箱。

該名網友表示，自己的叔公在生前就是個吝嗇的人，十分喜歡珠寶、黃金等貴重物品，所以他一度猜測保險箱內可能裝有黃金、珠寶等物品。但沒想到當他打開後，裡面只有一些有關年金、保險文件與叔公的遺囑。但夾在這些紙張中，男子在其中發現了兩張紙質的迪士尼股票證明，購入時間是1998年7月，其中一張是20股、一張是10股。

男子在其中發現了紙本的迪士尼股票。（圖／翻攝自imgur）

▲男子在其中發現了紙本的迪士尼股票。（圖／翻攝自imgur）

後來男子在詢問後發現，這些紙質的股票證明並沒有隨著叔公的去世而被變賣。而這些股票是在迪士尼拆分股票前所購買，推測現在的價值可能會更高。在男子詢問迪士尼公司後，迪士尼告知男子這些股票仍然有效，而且這23年來的配息與紅利均沒有領取，所以當男子將這些股票變更為自己的名字後，可以換得市值約150萬元的迪士尼股票。

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