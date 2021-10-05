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百萬瑪莎拉蒂婚車「燒到剩骨架」…新人婚禮照辦　目擊者還原現場

▲▼瑪莎拉蒂燒成空殼。（圖／翻攝自極目新聞）

▲瑪莎拉蒂燒成空殼。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省合肥市廬江縣樂橋鎮一對新人2日舉辦婚禮，不料當新郎新娘步下瑪莎拉蒂婚車後，車子突然起火燃燒，雖然未造成人員傷亡，但價值百萬的瑪莎拉蒂婚車則被燒成了空架。當地市民稱，當天婚禮正常舉行。

據《極目新聞》報導，影片顯示，一輛轎車停靠在路邊，車身已被燒成灰白色，輪胎也已燒毀，車體幾乎被燒成空架。現場有不少人圍觀，消防救援人員正在進行善後工作。

10月3日上午，樂橋鎮一商戶老板王先生說，2日上午11時許，他看到在樂橋鎮二環路路口一輛轎車著火，後聽鄰居說是一輛價值百萬元的瑪莎拉蒂婚車，「結婚的人家平時是做小生意的，沒有聽說人員受傷。」王先生說，他家距事發地距離較遠，具體情況不清楚。

廬江縣當地一婚車租賃公司工作人員透露，他已經聽說了此事，但事發車輛並非來自他們公司，「那個車從車型看應該是瑪莎拉蒂總裁版，大概100萬人民幣（約新台幣433萬元）左右。」該工作人員稱，如果是租賃的話，一天的租金在1100元（人民幣，下同）左右。

據樂橋鎮當地一事發目擊者田先生（化姓）表示，新郎是樂橋鎮本地人，新娘是安徽宿州人，兩人都在外地工作，十一假期回家舉辦婚禮，「被燒的瑪莎拉蒂是主婚車，新郎和新娘下車以後，婚車起火，火是從車底燒起來的。」

田先生說，可能是婚車停在了燃放完的鞭炮屑上面，鞭炮屑起火引燃了婚車。婚車是一輛黑色的瑪莎拉蒂，據說是找當地婚慶公司租的，「出事後消防隊就來了，也報了保險，沒有影響到婚禮的正常舉行。」

據合肥消防工作人員表示，10月2日11時39分，接到廬江縣110指揮中心轉警稱，樂橋鎮樂橋車站附近一輛轎車起火。合肥市消防救援支隊廬城站消防員趕到現場處置，12時15分明火被撲滅，現場無人員被困，無人員傷亡。

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