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市場憂心政府停擺　美股跌多漲少

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲華爾街股市今天跌多漲少。（圖／路透社）

文／中央社紐約27日綜合外電報導

市場憂心美國國會兩黨僵持局面恐將導致政府停擺，華爾街股市今天跌多漲少，三大指數僅道瓊工業指數收紅，上漲的多是金融與石油相關類股。

道瓊指數終場上漲71.37點，或0.21%，收在34869.37點；標準普爾500指數下滑12.37點，或0.28%，收在4443.11點。

那斯達克指數下跌77.73點，或0.52%，收在14969.97點；費城半導體指數下跌8.48點，或0.25%，收在3445.44點。

 

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