「失魂血手」國道了斷　警急衝現場扣「兇刀」搶命

▲國道察警發現路肩停放自小客車前往關切。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市46歲王姓男子25日晚將車停放在國道3號高原交流道前路肩，躺臥駕駛座旁以美工刀自傷雙手腕，並造成雙手及座椅上噴留大量血跡，國道警察巡邏發現後，除立即查扣美工刀防止王男繼續自殘，並立即通報救護車迅速送醫，及時挽救王男性命。

▲發現王姓男子躺臥駕駛座持刀自殘，其雙手及座椅上殘留大量血漬。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局第六公路警察大隊表示，勤務指揮中心於25日19時43分許接獲通報，國道3號北向71.8公里（高原交流道）有自小客車停放路肩，龍潭分隊長林志忠及警員黃書慶前往下車盤查關切，打開車門嚇然發現王男單獨一人躺臥駕駛座，以美工刀自傷雙手腕，雙手及座椅上殘留大量血跡。

▲員警迅速尋獲自殘凶器。（圖／國道公路警察局提供）

經調查發現王姓男子患有憂鬱症又婚姻不遂離婚，長期情緒低落失控，遂獨自駕車到國3高速公路，以美工刀自傷雙手腕。經分隊長林志忠勸導王男以分散注意力，並尋找自傷美工刀後查扣刀械，為免再發生意外，立即通報救護車支援，約4分鐘後救護車到場救護，緊急後送國軍桃園總醫院搶救，挽回一命。

警方呼籲，如有發現自身或家人行為異常情緒低落應多加關心並尋求醫師協助，避免單獨外出以免憾事發生。另可撥打衛生福利部安心專線(0800-788-995，請幫幫救救我)提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打生命線1995及張老師1980，亦可提供適當的心理支持。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995