媽媽還活著…他裝「監視器」維持假象騙孩子　真相讓人超鼻酸

▲原PO朋友搬家後，第一個擺放的物品竟是監視器。（示意圖／取自達志示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友表示，他日前幫好友搬家，沒想到對方先安裝監視器又不插電，讓他滿頭問號，一問才知道全是為了不讓孩子知道媽媽已經過世的事實，讓他忍不住買了啤酒陪好友痛飲。該文曝光後，為了孩子著想的父愛感動許多人，「這麼愛孩子的爸比，他一定是可以過去這一坎的！！加油喔」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他日前幫好朋友搬家，對方把東西都搬進屋內後，第一個拿出來擺好的竟是監視器，讓他忍不住詢問原因。原來，朋友的妻子以前工作較忙，到家時孩子都已熟睡，因此白天偶爾會透過監視器的語音功能跟孩子說話，但現在朋友的妻子過世了，孩子仍認為媽媽會透過監視器察看、關心他們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO朋友的妻子過世，但孩子仍相信媽媽會透過監視器關心。（示意圖／取自達志示意圖）



原PO詢問朋友，何時才會把事實跟孩子坦白，朋友則沒有回應，獨自走去一旁抽菸，他也立刻去買了一手啤酒陪伴著朋友，「我想我不用說話他也能接收我這無聲勝有聲的應援了吧！」

網友看完紛紛留言，「或許你朋友自己也還沒調適好，所以不知道要怎麼跟小朋友說，只能靠時間去癒合心裡的傷口，傷口好了；自然會知道怎麼跟小朋友說」、「好難受的感覺」、「很多時候只能用這樣的方式讓小朋友安心，但是我相信或許小朋友已經知道，只是跟爸爸一樣不敢說出口而已！」「這麼愛孩子的爸比 他一定是可以過去這一坎的！！加油喔」、「是好朋友無誤，對了！問你朋友有無打算請鐘點，可以請人代勞跟小孩精神喊話，一個禮拜應援個兩次應該還能拖一陣子」、「真朋友就是這樣，一瓶酒一句乾杯，然後靜靜的陪在旁邊就夠了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘