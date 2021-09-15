iPhone13 少見新機在台降價！　相比前代6大改變一次看

▲iPhone 13 正式發布。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果今凌晨舉辦秋季發表會，終於發布萬眾矚目的iPhone 13系列手機，台灣將在9月17日晚間8時開放預訂，24日正式發售，最入門的機型13 mini定價則在22900元起。

iPhone 13如外界先前預期是進行前代升級，《ETtoday新聞雲》則整理出6個改變：

一、全新 A15 晶片效能再升級

5核GPU，具有最佳圖像處理效能，打遊戲、影像製作都沒問題，顯示螢幕為最新OLED面板，加上自適應刷新率，可以在30到120Hz中自動調整。

二、在台降價

雖然在美國的售價沒有調整，但因為匯率關係，台灣售價比去年推出iPhone 12系列時，全面下修台幣1000元，從最入門13 mini機型22900元起。

▲iPhone 13晶片升級。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

三、鏡頭換新

iPhone 13、13 mini 的雙鏡頭從垂直並排改為斜對角排列，1200 萬畫素的廣角鏡頭有 f/1.6 光圈、超廣角則有 f/2.4 光圈與 120 度，還新增前代在頂規機型12 Pro Max 才有的 Sensor-Shift 穩定技術，減少拍攝時的晃動。

13 Pro和Pro Max的相機也進行升級，有更好的超廣角效果，且3個鏡頭都支援夜間模式，還能拍攝僅2釐米大小的物體。

四、顏色

iPhone 13 Pro系列以「天峰藍」取代 12 Pro的太平洋藍，今凌晨亮相後就受到不少果迷喜愛，是目前最受矚目的顏色。

iPhone 13系列則增添粉色及藍色，共5種顏色可選。

▲iPhone 13 Pro系列「天峰藍」最受矚目。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



五、瀏海

雖然沒有完全取消瀏海設計，不過已較前代縮小20%，獲得更多螢幕空間。



六、電池效能

iPhone 13相較於前代，增加2小時續航力，iPhone 13 Pro可多1.5小時的續航力，iPhone 13 Pro Max多2.5小時續航力。

▼iPhone 13共5色可選。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

