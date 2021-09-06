快訊／下班注意！全台10縣市大雨特報「雷雨狂轟大台北、嘉義」

▲中央氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局6日下午5點25分，針對10縣市發布大雨特報，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局表示，6日大台北、嘉義地區及北部、中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局今天下午發布大雨特報，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等地。

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氣象局表示，原位於關島附近海域的低壓，6日上午8時升格為熱帶性低氣壓，未來將往琉球附近海面行進，在週五之後最接近台灣本島，屆時台灣各地的雨勢以及風浪上會有明顯變化，由於模式仍有不確定性，請大家隨時留意最新的天氣資訊。

週三、週四（7日至9日）各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨區域限縮至各地山區及中南部近山區平地；夜晚至清晨新竹以南沿海地區不定時有零星陣雨。

週五至下週一（10日至13日）熱帶性低氣壓外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨。

14日至16日各地以午後雷陣雨的天氣型態為主，但由於水氣多、天氣不穩定，降雨機率提高。

▼大雨特報。（圖／氣象局）