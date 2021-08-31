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葉家妤謝「恩公」　暴風鏟肉7公斤、靠江宏「桀」神救援

▲▼葉家妤,江宏恩,鏟肉,民視,日塑崩,夜塑崩,代謝,代謝輔助。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

已經息影七年的本土劇女星葉家妤，日前被拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，網友看到照片紛紛失望的留言：「家妤女神回不去了！」「看來真的是要棄守演藝圈了。」沒想到幾個月後，葉家妤就宣布復出拍攝民視八點檔《黃金歲月》，為了洗刷之前大肚婆的印象，還暴風式鏟肉7公斤，葉家妤表示：這都是江宏恩的功勞啦！

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」
「想瘦就瘦」是每個明星該具備的本事，江宏恩一年內成功甩掉23公斤，被演藝圈奉為「想瘦就瘦」的祖師爺代表；而他也分享自己瘦身方法給其他明星藝人、助人無數，葉家妤也是受惠者之一；因為江宏恩的提點，葉家妤短短半年就狂鏟7公斤，葉家妤還特別寫了親筆信，感謝江宏恩在她卡關的時候傾囊相授，讓她找回自信。

▲▼葉家妤,江宏恩,鏟肉,民視,日塑崩,夜塑崩,代謝,代謝輔助。（圖／品牌提供）

▲下戲之後，江宏恩只花了兩周時間就火速消風了八公斤。

葉家妤感謝江宏恩　復出民視八點檔
葉家妤感謝信中提到：「我感謝江宏恩大哥。結婚後，息影快七年，這幾年我生了兩個可愛的孩子，安逸幸福的生活讓我胖了至少7公斤，去年一個令我心動不已的戲劇演出角色，讓我想用最好的狀態回到觀眾面前，但我卡關了。還好宏恩大哥他無私的分享給我他成功甩去20公斤的方法，我用了半年，看到自己的改變。今年，民視最新的八點檔《黃金歲月》，你們將會在螢幕上看到最有自信的家妤。謝謝宏恩哥。」

▲▼葉家妤,江宏恩,鏟肉,民視,日塑崩,夜塑崩,代謝,代謝輔助。（圖／品牌提供）

▲葉家妤感謝江宏恩的分享，讓她只花了兩周時間就火速消風八公斤。

餐後「日塑崩」、睡前「夜塑崩」　半年鏟肉七公斤
因為江宏恩成功甩肉20公斤，而且體重一直維持在很好的狀態，葉家妤透過粉絲團和江宏恩請益瘦身的方法，江宏恩立刻推薦自己一直在食用的輔助瘦身的食品「日塑崩」給葉家妤；一開始，葉家妤按照江宏恩的方法，白天餐後食用「日塑崩」，睡前食用「夜塑崩」，半年就瘦了七公斤，而且目前的體重還持續在減少中。

▲▼葉家妤,江宏恩,鏟肉,民視,日塑崩,夜塑崩,代謝,代謝輔助。（圖／品牌提供）

▲葉家妤在江宏恩的介紹下開始食用「日夜塑崩」，效果好到連自己都不敢置信。

一年賣出五十萬組　天王天后都推薦
專業營養師表示，江宏恩、葉家妤所食用的「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果，是非常可行的瘦身方式；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助燃燒阻斷食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進代謝激素，可以在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

▲▼葉家妤,江宏恩,鏟肉,民視,日塑崩,夜塑崩,代謝,代謝輔助。（圖／品牌提供）

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

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