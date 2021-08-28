金正恩傳打完新冠疫苗！發高燒嚴重嘔吐　暫停所有公開活動

▲金正恩的健康問題頗受外界關注。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

有消息指出，北韓領導人金正恩在5月接種新冠疫苗後，出現嚴重副作用，導致將近1個月未出席公開活動。據傳金正恩是為了想進快與中共總書記習近平進行對談，改善北韓經濟現況，才冒著受副作用影響的風險接種疫苗。

根據《朝鮮日報》報導，據傳，金正恩5月在郊區的別墅內打了新冠疫苗，出現發高燒、嘔吐等嚴重副作用，因此中斷任何公開活動，另有消息指出，與金正恩有直接接觸的100名官員也都已接種疫苗。

▲金正恩日前視察平壤普通江畔高級住宅園區，身形比之前更消瘦。（圖／達志影像）



根據北韓媒體報導，金正恩5月5日出席軍人家族藝術節活動後，直到6月4日才再度出現在勞動黨中央委員會政治局會議，相隔1個月未在任何公開場合露面。

北韓目前經濟環境窘迫，金正恩疑似因為想盡快與習近平會談，或進一步與美國溝通，才會不顧疫苗的副作用進行接種。

報導並未提及金正恩是接種何種廠牌的疫苗，疫苗全球取得機制（COVAX）原先談定配送200萬劑AZ疫苗至北韓，不過北韓據傳因為擔心血栓等副作用問題拒絕，後來其他廠牌的疫苗引入時程皆未果，據傳中國在今年初曾向北韓提供中國國藥疫苗。