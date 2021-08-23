5千人查豬瘟肉！1388盤商今晚查完　母女檔研判只是小角色

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

記者張君豪／台北報導

從越南進口的非洲豬瘟肉侵台風暴越演越烈，刑事局23日過濾分析新北市新莊區新住民越南籍鄧姓母女檔、涉嫌在當地扮演越南進口非洲豬瘟肉收貨人，檢警調查母女檔發貨資料，發現曾向她們叫貨的小吃部、餐廳業者、肉品中盤商總計全台有1338處，甚至離島澎湖金門都有定貨資料，檢警成立專案小組火速追查。

▲對於非洲豬瘟破口，蘇貞昌聽了官員們的說明感到非常不滿，當場狂譙官員長達10分鐘之久。（圖／行政院直播）

根據刑事局截至下午3點的統計資料，全台縣市刑警大隊、縣市警分局警力已經調查完883處疑似曾使用越南進口非洲豬瘟肉的地點，其中包含小吃鋪、肉品商家、甚至是自用民眾以及位於工業區、農舍地點的其他住所，經搜索完883家業者後，目前查扣12件，正查扣帶回肉品化驗中，檢警希望以最快的人力和機動速度查緝，防堵這波非洲豬瘟肉襲台風暴擴大。

據了解，清查這批非洲豬瘟肉襲台的專案行動，包含各地地檢署、警政署刑事局、移民署、縣市衛生機關、縣市警刑大、警分局警力、總計出動超過5千人次進行全台清查；根據刑事局統計資料，目前已查可疑非洲豬瘟肉處所達883處、仍有455處正在接觸調查，檢警預計今晚前會把鄧姓母女檔販售豬肉全台網路全部徹查一遍。

另外除了國內檢警、衛生、移民單位動員清查外，境外清查部分則由刑事局國際刑警科負責，目前台灣國際刑警駐越南聯絡官已緊急聯絡越南政府，請求調閱越南該國寄送豬肉製品發往台灣的所有商家業者清單，關務署則透過台灣報關平台過濾國內所有曾收取越南非洲豬瘟肉的所有業者，採用出口、進口端並查策略，務求鏟斷越南非洲豬瘟肉銷台網絡。

▲對於非洲豬瘟破口，蘇貞昌聽了官員們的說明感到非常不滿，當場狂譙官員長達10分鐘之久，現場氣氛陷入凍結。（圖／行政院直播）

諷刺的是，這次販售非洲豬瘟肉的越南籍鄧姓母女檔，原本遭人檢舉事由是「走私境外白牌香菸」，未料檢警追查居然捅出非洲豬瘟肉襲台大風暴，加上僅查扣71公斤非洲豬瘟肉，換算母女倆販售全台通路1338家、平均每家僅拿到50多公克豬肉，警方指出：常理顯見越南非法進口的非洲豬瘟肉流入台灣遠不只這些數量，鄧姓母女檔也僅是非洲豬瘟肉風暴中收貨人的小角色。

檢警研判，越南非洲豬瘟肉進口台灣已有一段時間，加上進口數量目前仍無法估算，且部分地區已查獲包含「肉脯」、「肉鬆」、「豬肉乾」、「肉條」等市售食品，刑事局預估傍晚動員警力應可查完全台境內涉案處所，但這批豬肉已有多少流入市面、甚至已經被民眾吃下肚則有待進步調查。

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