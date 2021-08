▲AIT重申美國對台灣的承諾不變。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

美國撤軍阿富汗,部分人士擔心台灣等盟友未來也恐遭遺棄。美國白宮國安顧問蘇利文17日反駁這項說法,並且強調「我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」消息曝光後,引起各界熱議,知名主持人謝震武就表示,「美國寧願得罪全世界也要挺以色列」,堅定力挺台灣意味濃厚;批踢踢網友更是紛紛直呼,「台灣與以色列並列,再清楚不過的訊息」、「大家先安心了」。

本站曾報導「美強調對台承諾堅定 外交部:拜登政府以實際行動力挺台灣」內文指出,美國白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)17日白宮例行記者會答覆有關美國自阿富汗撤軍對台灣在內夥伴的影響時特別強調,美國對盟邦及夥伴的承諾一向神聖不可侵犯,不容他方質疑,因為台灣與阿富汗本質上是不同問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AIT重申美國對台灣的承諾不變。(圖/翻攝自美國在台協會臉書)

蘇利文表示,「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的,而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」(We believe that our commitments to our allies and partners are sacrosanct and always have been. We believe our commitment to Taiwan and to Israel remains as strong as it’s ever been.)

民進黨立委林俊憲在該貼文留言指出,「以色列建國70多年來,依靠自身的決心和忠實盟友美國的支持贏得了自己的一席之地,自身的努力才是重點,這是以色列帶給我們的啟示。台灣也有無比強大的意志,與自由世界的夥伴一起守護我們共享的生活方式。」

對此,節目主持人謝震武也在《新聞面對面》上提及談到此事,「有很多人都不理解美國為什麼這麼挺以色列,大概是你會覺得說,美國寧願得罪全世界也要挺以色列,舉例若是全美猶太籍銀行家都決定不要玩了的話,美國經濟大概就垮了,更包括在影視圈有多少的猶太裔,所以這是一股不容忽視的力量,當美國把我們和以色列擺在一起類比的時候,將可能更強化對台支持的承諾。」

▲謝震武提到美國把台灣與以色列必列的意義。(圖/翻攝新聞面對面FB)

針對蘇利文將美國對台的地位比作以色列的消息曝光後,也引起許多PTT網友熱議,紛紛表示「台灣與以色列並列,再清楚不過的訊息了」、「美國爸都拿以色列爺爺並列了,大家先安心」、「不錯,跟以色列放同級」、「以色列跟台灣相比耶!美國爸爸是不是最疼愛我們了」、「居然跟以色列並列,這要當51州了吧」、「欸!跟以色列並列耶!真光榮」。