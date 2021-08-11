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76.8％自認是台灣人？柯文哲：應該高達97％　「台」成最大公約數

記者袁茵／台北報導

台灣民意基金會11日發表最新民調，76.8％受訪者自認是台灣人，7.5％認為自己是中國人，11.3％自認既是台灣人也是中國人。針對民眾自認台灣人比例高達76.8％，台北市長柯文哲認為不只，應該高達95至97％，住在台灣島上、認同台灣，就是台灣人。

台北市政府11日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並對北市社區型幼童服務降載、社教場館解封2.0、黃珊珊稱北市+0要跳舞、高雄加碼五倍券變六倍券、「麟洋配」悠遊卡造型等問題做回應。

針對台灣民意基金會民調顯示，76.8％受訪者自認是台灣人，柯文哲回應，住在台灣、認同台灣的就是台灣人，不過認同自己是台灣人的有七成五這部分，「我認為不只！應該是95％至97％。」不過這數字有無加上「我是中國人」是另一回事，相對於統獨，「台」這個字恐怕是現階段最大公約數、最大共識，「本來就是預料中的事情。」

至於這是否和自己年初時提及的「天然台」相似？柯文哲強調，天然台本來就是他的主張，坦白講就算是外省人，到了第三代、第四代都是台灣人，「住在台灣島上認同台灣，就是台灣人。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤 。（圖／北市府提供）

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