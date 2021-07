選手穿「透明衣」衝終點線！挪威首摘奧運三鐵金牌　網卻秒歪樓

▲布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面鐵人三項金牌。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

挪威選手布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面奧運鐵人三項金牌,以1小時45分04秒率先壓線完成游泳、自由車、長跑等三個項目。不過,就在他衝過終點線時,卻被發現他一身全白的選手服已全部浸溼,不禁讓人把目光停留在深色泳褲上,許多粉絲也不禁在推特大喊,「先把設計師開除啦!」

▲布魯門菲特以1小時45分04秒率先壓線奪金。(圖/達志影像/美聯社)



現年27歲的布魯門菲特(Kristian Blummenfelt)相較於部分年輕、具速度的選手,並非鐵人三項的奪金熱門人選,但是在40公里的自由車賽後,他就穩步成為領先集團成員,在最後長跑項目中始終保持領先,最後1公里開始衝刺,最終以1小時45分04秒率先壓線,成為挪威在這項比賽奪金的史上第1人。

不過,就在布魯門菲特衝過終點線後,眼尖的粉絲發現,白色的選手服在游泳項目後,直接呈現透明的狀態,深色泳褲和內衣被看得一清二楚。網友紛紛在推特發文表示,「這個設計師該被解雇了」、「請問是模仿超人內褲外穿嗎?」也有人順勢認為,「這身超級英雄服裝真的起作用了!」

