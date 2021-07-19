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教部不讓戴資穎坐商務艙　「若旁邊坐其他人！一旦染疫整個影響」

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京奧運台灣代表團今日組團前往東京，不料卻發生陪同官員搭商務艙、選手搭經濟艙事件。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

奧運代表團搭乘包機前往日本東京，不過，上了飛機才知道是經濟艙，更讓戴資穎不滿在IG發文，好懷念長榮航空，可以搭商務艙，引起各界不滿。教育部長潘文忠與體育署長張少熙今（19日）晚7點半臨時召開記者會，說明為何這樣安排座位。

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

張少熙解釋這次安排座位考量，他指出，這架包機商務艙總共36個位置，安排6位醫療人員、23位總教練、教練，其他7位隊職員、領導。

他表示，36個商務艙是隔一起坐，因為防疫協調官建議，選手旁邊若坐其他人，一旦染疫會整個受影響，當時才接受協調官的建議，把選手前面後面左右安排全部沒人，不會影響選手，也不會影響別人，當時是以安全為最大考量。

張少熙也說，事實上，原來就是每個就是讓教練、選手安排商務艙，後面出發沒有受機位影響的也都坐商務艙，主要是7/6開了防疫各方面協調會做的決定，這次安排造成大家很大誤解，他也致上最大歉意抱歉。

中華台北東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道
總領隊 蔡辰威
中華奥會秘書長 李玉芳
副總領隊 洪志昌(體育署副署長)
顧問 藍坤田(體育署組長)
顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)
柔道隊教練 劉文等
跆拳道總教練 劉祖蔭
游泳隊總教練 李澄峯
射擊隊教練 郭孟熙
射擊隊教練 田兆枝
划船隊教練 謝茂松
網球隊教練 詹元良
體操隊總教練 林育信
體操隊教練 翁士航
體操隊教練 蔡恆政
舉重隊總教練 林敬能
舉重隊教練 黃達德
射箭隊總教練 林政賢
射箭隊教練 倪大智
射箭隊教練 劉展明
羽球隊總教練 蔡佳欣
羽球隊教練 賴建誠
羽球隊教練 樂勁
桌球隊總教練 許榮展
桌球隊教練 蔣澎龍
拳擊隊總教練 柯文明
拳擊隊教練 曾自強
拳擊隊教練 劉宗泰
隊醫 林瀛洲
隊醫 林聖章
物理治療師 趙遠宏
支援作團防疫協調官　張煥禎
支援工作團醫師　周文毅
支援作團醫師　郭純恩
支援工作團團員　劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)

「主角是選手，不是陪同官員。」蘇貞昌稍早也發文表示，讓奧運選手搭乘包機目的，是為了讓選手擁有更好的照顧和協助，如今卻發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉」。

蘇貞昌表示，稍早除了致電戴資穎，向她說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府的歉意，「我也要求教育部潘文忠部長確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂」。

至於整起事件，現在所有團員都在前線幫忙，待奧運結束後，蘇貞昌說，他也會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。

 
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