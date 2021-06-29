大年初二「恐怖拜年」！角頭5分鐘遭砍21刀慘死　檢起訴11人

▲大年初二台中南屯區爆發一場兇殺案，陳姓角頭身中21刀慘死。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中大年初二曾發生一起兇殺血案，綽號「小北」的主嫌黃盈錫與陳姓角頭有金錢糾紛，當日凌晨黃找來大批同夥，至陳位於南屯區益豐路的私人招待所談判，但過程中談判破裂，黃以菸蒂彈向陳，並指示手下亂刀砍殺陳，陳因此身中21刀當場慘死，全程犯案不到5分鐘。台中地檢署29日依殺人等罪起訴到案的許姓小弟等11人，而黃盈錫與共犯林松融、張旭光等3人仍在逃。

起訴書指出，黃盈錫（32歲，通緝中）與陳姓角頭有金錢糾紛，2人相約2月13日凌晨，於陳在台中市南屯區益豐路的私人招待所內談判。

黃為使陳屈服，委託綽號「飛龍」的林松融（通緝中）幫忙找人支援，經集結13人後，帶著在五金店購買的4把料理刀、空氣槍，前往台中市大墩路上一家汽車旅館會合，黃向同伴說，他將要去招待所和陳談判，若屆時過程不順利，他會發出訊息，眾人便砍殺陳，之後再返回該汽車旅館。

同日凌晨5時55分，黃率員抵達陳的招待所，黃與陳在房間內談判破裂並爆發爭執，黃立即以朝陳身上彈菸蒂的方式，通知在場的同夥持刀砍殺，眾人一擁而上，致使陳身中21刀當場慘死。

▲黃等人前往陳的招待所談判，陳倒下後，黃等人迅速離去。（圖／資料照）

陳倒地後，黃等人迅速逃離現場，陳的小弟待黃等人離，馬上進入房間查看，發現陳倒臥血泊中，立即報警處理。經警方調閱監視器查看相關畫面，以車找人循線逮獲多名涉案嫌犯，台中地檢署今日依殺人等罪起訴到案的許姓小弟等11人，另外1名未成年的黃姓小弟由少年法庭審理後、裁定中檢偵辦，而黃盈錫及共犯林松融、張旭光等3人仍在逃，由檢察官發布通緝中。

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